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她-196°C冷凍30年等復活！丈夫「早有新歡」：我是人有正常慾望

▲▼大陸首位冷凍人30年後「復活」。（圖／翻攝自微博）

▲展文蓮身體被冷凍在這個液氮罐內。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

49歲的肺癌患者展文蓮2017年完成55個小時的降溫程序，被放入零下196°C的液氮罐，成為大陸首例接受人體全身冷凍術的人。丈夫桂軍民曾在新聞鏡頭前深情說，選擇冷凍是希望未來的醫學可以治好她，也期待能跟妻子重逢。不過，最近丈夫被曝光已經有了新歡。

2017年5月8日，49歲的展文蓮因肺癌臨床去世後，被實施「急救」措施，接入心肺復甦儀，進行長達55小時的全面降溫，保證細胞存活。展文蓮身體被冷凍，被放進零下196°C，容積2000升的液氮罐內，成大陸首例冷凍人。

▲▼大陸首位冷凍人30年後「復活」。（圖／翻攝自微博）

▲丈夫曾深情稱，期待未來再見到已死亡的妻子。（圖／翻攝自微博）

合約簽訂的時間為30年，沒有辦法保障展文蓮能夠甦醒。當時53歲的展文蓮丈夫桂軍民認為，冷凍就還有復活的希望。在妻子冷凍後，桂軍民的兒子也去外地工作，桂軍民透露，「常常一個人在沙發睡著，手機也沒電，朋友都十分擔心。」

桂軍民在妻子過世後，開始整理妻子相片和檔案，放入電腦保存。他提到，自己會把每年大事以及他跟家人發生的事情記錄下來，希望妻子甦醒的時候能看見，也能彌補30年的空白。

桂軍民說，「2017年凍起來，30年後我都80多歲了，妻子醒過來後還是40多歲，這段時間她全都是空白的，總要人給她補回來。」不過，他也提到，其實想到妻子復活也「挺可怕的」。

▲▼大陸首位冷凍人30年後「復活」。（圖／翻攝自微博）

▲丈夫和新女友（中）。（圖／翻攝自微博）

去年6月，桂軍民的學生給他推薦了一個對象，桂軍民稱，對方十分勤快，兩人還在磨合，在外地的兒子因無法照顧他，也十分支持這段戀情。桂軍民透露，未來可能會再結婚，「但對方必須理解我，接納我對上一段感情的執著。」

由於桂軍民的癡情曾蔚為佳話，在他坦承有新戀情後，外界有聲音批評他「渣」。對此，桂軍民回應，「什麼叫挺渣的，我們現在得接受這個現實，她人暫時是醒不過來，我能不能活30年還不好說，我是個人，我有我正常的想法和我正常的慾望，我不能傻到看不到任何的結果還在那死守。」他表示，希望活在當下，也會繼續抱持美好的想法，希望有生之年，能再見到妻子展文蓮。

據了解，目前世界上可以獨立完成人體冷凍程序的機構只有4家，位於山東的生命科學研究院，是整個亞洲的唯一一家。很多人進行人體冷凍，2017年至今，大陸已有10位冷凍人成功冷凍，「住進」液氮罐裡，最小年僅13歲。

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