富豪-196°C冰凍自己50年！計畫2017年復活：造福我子孫　現狀曝光

▲貝德福德冰凍自己50年，計畫2017年復活。（圖／翻攝自Alcor Life Extension Foundation官網，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

科幻電影中常有冷凍再解凍復活的情節，好比深受喜愛的《美國隊長》，而現實生活中，竟真有人這麼做，在上世紀60年代，美國一位名叫詹姆斯·貝德福德(James Hiram Bedford)的富豪，就選擇這個方法，試圖延續自己的生命，成為世界上第一位冷凍人。

▲冷凍團隊。

綜合外電報導，很早就有科學家在研究，藉由冷凍技術來延長人類生命，而當中的關鍵就是冷凍大腦、避免腦細胞的死亡。

詹姆斯·貝德福德一次偶然機會下，得知人體冷凍專家尼爾森的團隊，當時身為心理學教授的他擁有龐大資產，卻不幸得了胃癌，很快就要離開這個世界，他想著反正自己快死了，倒不如冒一下險，於是欣然在志願者意向書上簽了字。

1966年貝德福德在遺囑中留了10萬美元用於冷凍身體，為了保證效果，他支付了4200美元購買鋼艙和充足的液氮。到了1967年1月10日，在訣別的病房裡，尼爾森第一次和貝德福德見面，也是最後一面。

奄奄一息的貝德福德躺在病床上，向尼爾森發出了最後的請求「尼爾森先生，我心裡明白，我覺得我沒有任何復活的希望。我這麼做，是希望這個難以令人置信的科學研究能夠持續下去，終有一天，可以造福我的子孫。」

▲當時畫面。

1967年1月12日，貝德福德突發心力衰竭，尼爾森的冷凍團隊緊急趕到醫院，但教授已經停止了心跳和呼吸。儘管如此，眾人還是開始了冷凍操作。

他們先給貝德福德洗了個冷水澡，讓身體充分降溫，接著注射肝素預防血液凝固，然後把血液全部抽乾，最後從頸動脈注入冷凍保護劑。

整個過程持續了3天，一切就緒之後，貝德福德的肉體被放進了臨時低溫罐，轉移到亞利桑那州冷凍護理設施中心，就這樣，他成為全球第一例冷凍人，被放置在零下196攝氏度的液氮中，開始長眠。

▲冷凍過程畫面。

按照計劃，貝德福德本應在50年後，也就是2017年解凍，但結果如何呢？貝德福德現在還保留在阿爾科生命延續基金（Alcor Life Extension Foundation）。

冷凍技術實施的第20年，貝德福德的家人解除了當初簽署的合同，放棄繼續向冷凍中心繳費。冷凍中心出於多方面考量，一直出資維護冷凍中的教授肉身至今。遺憾的是，科學家發現貝德福德的大腦已經死亡，這位富豪難以有復活的那一天。