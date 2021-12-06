陸糧食產量今年再創新高　洪災乾旱僅造成部分影響

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家統計局6日發表最新糧食生產數據，數據顯示，2021年大陸糧食總產量13657億斤，比上年增加267斤，增長2%，全年糧食產量再創新高，並且連續7年保持在1.3兆斤以上。其中，秋糧產量10178億斤，比去年增加191億斤，增長1.9%。

統計局表示，今年各地層層壓實糧食生產責任，落實最嚴格的耕地保護制度，堅決遏制耕地「非農化」、防止「非糧化」，進一步加大糧食生產扶持力度，支持復墾撂荒地，開發冬閒田，提高農民種糧積極性，糧食播種面積17.64億畝，比上年增加1295萬畝，增長0.7%，連續2年實現增長。

統計局指出，雖然河南等地極端強降雨引發洪澇災害，西北陝甘寧局部地區階段性乾旱，秋收時期華北和黃淮海地區出現連陰雨天氣，對部分地區秋糧產生一定影響，但主要農區大部分時段光溫水匹配良好，氣象條件總體有利於糧食作物生長髮育和產量形成。同時，高產作物玉米播種面積擴大，佔糧食作物比重提高，促進糧食單產增加。糧食產量實割實測抽樣調查顯示，2021年，糧食作物單產387公斤/畝，每畝產量比上年增加4.8公斤，增長1.2%。

統計局提到，今年夏糧和早稻產量分別為2919億斤和560億斤，分別比上年增加62億斤和14億斤；秋糧產量10178億斤，比上年增加191億斤。全年糧食總產量達到13657億斤，比上年增加267億斤，增長2.%。

統計局強調，今年糧食再獲豐收，糧食產量連續7年穩定在1.3萬億斤以上，為確保糧食安全、應對複雜多變的國內外形勢、克服各種風險挑戰提供了有力支撐，為「十四五」開好局、起好步，推動經濟社會高質量發展，構建新發展格局奠定了堅實基礎。