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擁3房2車財產千萬「妻卻堅決不生」　他怒轟自私：不要怪我找別人

▲▼情侶吵架。（示意圖／CFP）

▲擁有3房2車財產千萬，老婆卻堅決不生：「我的子宮我做主」，人夫怒罵自私。（示意圖／CFP）

網搜小組／趙蔡州報導

一名人夫日前在Dcard抱怨，他工作至今擁有的不動產、存款等資產，加總後至少有8位數（千萬），加上老婆年收也破百萬，應該有辦法生養孩子，但老婆無論如何都不願意生，他因此覺得老婆很自私，甚至嗆出「婚後不願意生，那就不能怪我離婚找別人」。

原PO在Dcard說，他與老婆是戀愛結婚的，結婚前完全沒提過，未來是否生小孩，直到他想要一個孩子時，才知道老婆不想生育，還說出「我不要生小孩。子宮是我的，我來決定」、「我一開始想說沒差，但等了2年就是不生」、「她爸媽還說她從小身體不好，生孩子會死掉，但醫生說明明很健康，可以生好幾個」。

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原PO表示，他工作至今擁有台北、新北林口、竹北各一間房子，有錢買得起2輛進口車，資產加總後至少有8位數，老婆收入也是年破百萬，「這樣小康條件不生個小孩的理由在哪裡」、「而且她（老婆）也承認，那個份工作是興趣，她的主管也鼓勵她生小孩一起出去玩」。

他指出，每次提到生孩子，老婆就有一堆理由，像是小孩可能會養不好、不想花錢、不想把屎把尿、不想身材變差等，讓他認為對方就是自私，「有小孩後，加上工作太忙，不能享受人生才是真原因」。他直言，「婚前沒說好，婚後才說不生，這跟騙婚有什麼兩樣」、「婚後不願意生，那就不能怪我離婚找別人」。

貼文一出立刻引爆網友熱議，大多數的網友都在砲轟原PO，「你根本不尊重你老婆」、「她沒主動講，你不會主動問，你們有多不熟」、「你們是多不熟才在沒有共識下結婚啊」、「你們婚前沒溝通要怪誰，她本身就有身體自主權啊，不能說她自私，你逼她生小孩才自私吧」、「觀念不合就考慮分開啊，你逼別人就不自私」。

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