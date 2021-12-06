全台最有錢！板橋農會驚爆詐貸2.8億　理事長侵吞精華地黑吃黑

▲板橋農會理事長改選變天，身兼新北市警察之友會理事長的郭進源2度回鍋任職不久，檢調即收到他涉及背信及違反農會金融法的檢舉案。



圖文／鏡週刊

資產逾600億元、堪稱全台最有錢的農會—新北市板橋農會驚傳詐貸案，涉嫌詐貸的主角就是現任理事長郭進源，更可議的是，他和地主簽署虛偽的合建契約，由人頭地主持土地向農會詐貸2.8億元，不僅侵吞詐貸款，連土地都輾轉過戶到郭妻及另名農會監事妻子名下。

慘遭黑吃黑的地主投訴無門，只好自力救濟，豎立看板痛罵郭為富不仁，卻遭郭司法追殺，被依妨害名譽罪起訴，幸好法官查明真相還地主清白，並把調查實情寫在判決書中，整起弊案才曝光，檢調接獲檢舉正著手偵辦中。

▼黃姓地主上千坪菁華地（箭頭處）遭吞，檢調懷疑其中還涉及詐貸，正深入調查中。



根據法院判決資料顯示，2010年間，新北市土城一名黃姓地主積欠銀行1.5億元，雖然名下持有1,139坪土地，但礙於信用狀況不良恐難向銀行貸到錢還債，於是和當時的板橋農會理事長郭進源等人合謀向農會詐貸。

▼根據合作興建房屋契約書，第一頁明載甲方為黃姓地主及其公司，乙方合建主為建設公司。合約最後一頁，由郭進源代建商與黃姓地主簽約合蓋大樓，檢調正追查是否涉及詐貸。



黃姓地主先將土地借名登記到人頭名下，郭進源以另一家建設公司名義與黃姓地主簽訂合作興建房屋契約，計畫合蓋大樓，再由人頭地主以土地向板橋農會申請貸款2.8億元，用以償還黃的銀行債務。

▼郭進源地方實力雄厚，2018年初擔任新北市警友會理事長，時任新北市長朱立倫專程出席交接典禮祝福。

未料，看似完美的詐貸布局，竟成黃姓地主噩夢的開始，因為2.8億元核撥後，扣除銀行欠款先代償的1.5億元，其餘款項均流到別人口袋，地主一毛錢也沒拿到，不僅如此，連千坪土地也被郭進源指定的人頭地主輾轉過戶到郭妻及另名農會監事妻子名下，合建案不但告吹，土地還被黑吃黑，檢調接獲相關檢舉，已朝詐欺及背信等罪方向偵辦，本刊致電板橋農會欲了解理事長郭進源遭檢舉詐貸案始末，但至截稿前仍未獲回應。



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