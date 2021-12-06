Omicron美國境內迅速擴散　1／3州通報確診病例

▲美國今年冬天累計COVID-19確診死亡人數將破百萬。（圖／路透）

文／中央社華盛頓5日綜合外電報導

美國衛生部門官員今天表示，境內1/3的州已發現感染最新變異株Omicron的確診病例，不過全美感染變異株Delta的確診病例仍佔多數。

路透社報導，雖然Omicron引發的公衛危機全球高度關注，不過美國白宮防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「目前為止，看來Omicron沒有很嚴重。」但他說，現在下定論還言之過早，還需要更進一步探究。

根據路透社統計，美國境內至少15個州已通報患者感染Omicron，分別是加州、科羅拉多州、康乃狄克州、夏威夷州、馬里蘭州、麻州、明尼蘇達州、密蘇里州、內布拉斯加州、紐澤西州、紐約州、賓州、猶他州、華盛頓州與威斯康辛州。

雖然不清楚有多少Omicron患者注射了疫苗追加劑，不過許多病例是已經完整接種疫苗且症狀輕微。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）接受美國廣播公司（ABC）訪問表示，美國單日新增確診病例大約9萬至10萬不等，其中99.9%仍是感染Delta變異株的患者，感染Omicron的病例大約數十起。

針對Omicron，疫苗製造商莫德納（Moderna Inc）正加速調整疫苗配方，而CDC也誓言會盡速審查，不過可能仍需費時數月。

莫德納曾表示，最快明年3月美國可望批准更新版疫苗，但聯合創辦人暨董事長亞非楊（Noubar Afeyan）表示，提高產量仍需時間。

研發更新版疫苗，美國政府官員也正與輝瑞藥廠（Pfizer）與嬌生公司（Johnson & Johnson）合作。