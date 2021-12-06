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連殺3人！人魔性侵8旬嬤「鐵條塞下體」：想比較跟20歲有何不同

張人堡2004年遭處死刑定讞，至今仍在等待槍決。（圖／報系資料照，下同）

▲張人堡2004年遭處死刑定讞，至今仍在等待槍決。（圖／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

男子張人堡18年前狠心殺害余姓女友，並企圖用行李箱運屍，最後未能成功，遭到警方逮捕。檢警破案後，採集張男的DNA進行比對，赫然發現他曾於1993年在苗栗性侵一名80歲老婦，逞慾後不僅殺人滅口，還拿鐵條插入死者肛門，甚至稱「想比較80歲婦人的陰道與20歲有什麼不同」，冷血程度令人髮指。

據了解，張人堡1993年3月進入海巡313中隊服役，同年8月14日外出洽公時，行經苗栗後龍鎮外埔，見83歲老嫗獨自走在產業道路，遂心生歹念，先用木棍敲昏阿嬤後，再拖往旁邊的甘蔗園性侵，事後擔心事跡敗露，乾脆一不做二不休，以石頭重擊被害人臉部致死，並拿走死者身上的金項鍊，逃逸無蹤。

警方運出箱屍。

▲警方運出箱屍。

檢警發現屍體時，赫見老婦的肛門遭1支粗鐵條插入，深入體內達53公分，畫面怵目驚心。雖然警方在死者下體採集到男性精液，礙於當時DNA鑑定技術尚不發達，監視器也不普及，加上命案現場地處偏遠，根本沒有目擊者，因此遲遲未能破案，直到10年後發生士林箱屍案，才透過新技術比對出張男就是凶手。

案件進入司法程序，法官認定，張人堡年幼時曾遭年長者欺負，在心中留下陰影，成年後懷恨在心，因此被害人都是年紀較長的婦人，雖然他有反社會人格，犯案時仍有辨識能力，卻仍在10年內殺害3人，2004年判處死刑定讞。時隔17年，已49歲的張人堡仍在獄中等待槍決，而被害人家屬也還在等待正義伸張的那一刻。

檢警透過DNA鑑定，查出張男涉及另一起殺人性侵案。

▲檢警透過DNA鑑定，查出張男涉及另一起殺人性侵案。

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