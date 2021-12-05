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腰圍超標恐罹慢性病　專業醫師：一天一杯可瘦腰

▲▼七日纖,冷泡纖體茶,漢方。（圖／七日纖提供）

【企劃特輯】

國民健康署公佈最新調查，國內18歲以上男性，有近2成從未量過腰圍，且40歲以上男性4成腰圍超標，代表內臟脂肪的堆積程度，若男性腰圍超過90公分，有愈高機率罹患代謝症候群、心血管疾病，這狀況在專業醫師眼中看見極大警訊。

▲▼七日纖,冷泡纖體茶,漢方。（圖／七日纖提供）

一天一杯真能瘦！漢方冷泡茶爆紅

有鑑於此，中山附醫「中西整合醫療科」林榮志醫師以天然漢方研發出符合台灣人愛喝茶習性的「冷泡茶」，希望可以達到去脂解油、體內環保的效果，之前只是小規模的在醫院販售，因為口碑太好，竟然在網路上造成話題，因而爆紅。

 ▲▼七日纖,冷泡纖體茶,漢方。（圖／七日纖提供）

喝茶，也能喝出易瘦體質

林榮志醫師表示，現代人吃東西較油膩、中口味，飲酒比例長年高達5成以上，這些飲食方式都是造成身體肥胖的主因，不但營養不均、也容易引發各種疾病；因此將天然漢方成份，結合西醫萃取技術保留精華，開發出這款「冷泡纖體茶」，讓一般人能夠在生活中就用喝茶的方式減少脂肪囤積。

▲▼七日纖,冷泡纖體茶,漢方。（圖／七日纖提供）

七種天然漢方黃金比例　三段式徹底瘦身

七種有效的天然漢方成份，包括第一階段要幫助腸道清除毒素、去除宿便油便的「決明子及望江南」，體內腸壁的油脂廢物清除了，七天後連肚子都感覺平坦許多！第二階段進入「高排燃」階段，加入這幾年超人氣的「藤黃果」，這一次選用的美國超級藤黃果，其中HCA含量是其它藤黃果的25～30%，它是最人氣的減肥聖品，能做到阻隔碳水化合物形成膽固醇和脂肪，也能同時抑制食慾、增加細胞燃燒氧化。最後一個階段要做到淨化纖體，就要透過「洛神花、荷葉、甜菊、仙楂」這幾個成份幫助體內的循環、不讓多餘脂肪被吸收，才能持續保持健康窈窕的好身材。

▲▼七日纖,冷泡纖體茶,漢方。（圖／七日纖提供）

藝人哈孝遠認證　「七日孅」腰圍少一大圈

由林榮志醫師研發出的「七日孅」，每天一包幫助體內進行去脂解油的減重循環模式，不管任何場所只要每天簡單一杯水，就能輕鬆達到淨化纖體環保、保持健康無負擔的窈窕好身材，就如同產品名稱「七日孅」，讓妳能夠喝了七天就超有感，哈孝遠使用1個半月腰圍少了一大圈，網友直呼「是不是去偷抽脂」成效相當驚人！

▲▼七日纖,冷泡纖體茶,漢方。（圖／七日纖提供）

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