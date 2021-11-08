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誤喝仿冒孅體茶　恐造成身體不可逆傷害　醫師呼籲千萬別亂喝

【企劃特輯】

消費者「網購」買便宜假貨恐傷身

「七日孅」公關表示：有許多消費者反應，在一頁式網站買到假貨；文案內容與官方通路相同，但標價比正牌貨低了兩三倍；許多消費者購買後收到貨，發現實際商品與網頁上並不一致，喝了甚至出現腹瀉、嘔吐狀況；目前已提報請調查單位處理，呼籲消費者發現賣場上可疑商品，可以電洽0800-373738詢問。

▲▼ 誤喝仿冒孅體茶　恐造成身體不可逆傷害　醫師呼籲千萬別亂喝 。（圖／業者提供）

▲「七日孅」正假貨外觀的差別；或是電洽0800-373738詢問

太過熱銷遭大陸不肖業者盯上仿冒

近期位居MOMO購物熱銷排行榜前三名，「七日孅」為下半年網路最熱的商品，因為樹大招風，讓大陸不肖業者仿冒包裝、甚至盜用代言人哈孝遠的肖像在平台廣告販售。

▲▼ 誤喝仿冒孅體茶　恐造成身體不可逆傷害　醫師呼籲千萬別亂喝 。（圖／業者提供）

▲「七日孅」位居MOMO購物熱銷排行前三

口碑、效果驚人 七日孅大賣

哈孝遠靠著飲食、運動再搭配「七日孅」效果大成功，使用1個半月就瘦了12公斤，過去的大肚腩縮了一大圈，問到是甚麼原因想開始瘦身他說：「擁有健康的身體，才能有更多時間陪老婆小孩」

▲▼ 誤喝仿冒孅體茶　恐造成身體不可逆傷害　醫師呼籲千萬別亂喝 。（圖／業者提供）

呼籲別貪小便宜請到官方管道購買

「七日孅」成分配方是經過上百上千次的嘗試後，調配出來的黃金比例，加上特殊生醫萃取技術，才能製作出「七日孅」，當然也有通過安全檢測，所以來路不明的通路千萬不要購買，不但沒有效果，安全方面也有疑慮，既傷荷包又傷身，如要購買，可至網路官方網站上購買，或是電洽客服專線確認。

▲▼ 誤喝仿冒孅體茶　恐造成身體不可逆傷害　醫師呼籲千萬別亂喝 。（圖／業者提供）

三段式功效 一天一杯漢方「七日孅」幫助清脂瘦身

「七日孅」裡七種有效的天然漢方成份，包括第一階段要幫助腸道清除毒素、去除宿便油便的「決明子及望江南」；第二階段「高排燃」選用能做到阻隔碳水化合物形成膽固醇和脂肪的超人氣減肥聖品「藤黃果」；最後一個階段要做到淨化纖體，就要透過「洛神花、荷葉、甜菊、仙楂」以上成份幫助體內的循環、不讓多餘脂肪被吸收，持續保持窈窕好身材、短時間內就能感受到健康輕盈。

▲▼ 誤喝仿冒孅體茶　恐造成身體不可逆傷害　醫師呼籲千萬別亂喝 。（圖／業者提供）

●搶孅體驗組：https://lihi1.com/FQDih

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●客服電話：080-037-3738

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