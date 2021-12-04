陸汽車流通協會：傳統汽車銷售模式　面臨前所未有的考驗

▲大陸新能源車市場快速成長。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸中國汽車流通協會會長沈進軍3日在年會上表示，受供應鏈問題等因素的影響，市場供求關係發生了逆變，一方面經銷商盈利水平受市場價格影響有所提升，另一方面經銷商又處於無車可賣的尷尬局面，「隨著汽車產品技術、市場結構、消費者需求的變化，傳統汽車銷售模式正在面臨前所未有的考驗。」

據大陸乘聯會統計，今年1到10月乘用車零售累計1622.7萬輛，較去年同期增長8.7%，較1到9月增速下降3個百分點。在乘用車整體增速攤薄的情況下，新能源車則增勢強勁。1到10月乘用車整體同比增量為124萬輛，同期新能源車同比增量高達157萬輛，佔總增量126%，對1到10月同比增速的貢獻高達10個百分點。

沈進軍表示，新能源汽車正在由原來的政策單輪驅動向政策和市場需求雙輪驅動轉變，汽車產業和市場的數字化轉型正在加速。同時，車用晶片短缺導致汽車產銷下滑，汽車供應鏈的安全風險激增。

沈進軍認為，汽車流通管道正迎來多樣化發展，汽車產品和技術在變，市場結構在變，消費者需求在變，渠道也必然發生變革，「不論是以特斯拉、『蔚小理』（蔚來、小鵬、理想）為代表的新造車勢力，還是傳統汽車品牌的電動車，誘或是傳統汽車品牌的燃油車，都在進行著渠道的創新，試水直營或代理等銷售模式，探索多渠道營銷，尋找用戶體驗與成本效率之間的平衡點。」

沈進軍並強調，「汽車市場發展仍處於重要戰略機遇期，但機遇和挑戰都有了新的變化，機遇和挑戰之大前所未有，總體看機遇大於挑戰。」