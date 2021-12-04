台女打3劑莫德納仍突破性感染！11例境外移入「8人完整接種疫苗」

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增11例COVID-19境外移入確定病例，其中有8人屬於突破性感染，值得注意的是，當中1名自美國入境本國籍女性（案16759） 已經接種3劑莫德納仍確診；另還有1人混打AZ和BNT也遭感染。

指揮中心說明，今日新增11例境外移入個案，為5例男性、6例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲，分別自美國(2例，案16749、案16759)、新加坡(案16750)、越南(2例，案16751、16755)、印尼(5例，案16752- 16754、案16757-16758)及柬埔寨(案16756)入境，入境日介於今(2021)年11月19日至12月2日。

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當中有8人屬於突破性感染，有1人接種3劑莫德納（案16759），1人混打AZ、BNT（案16751），1人接種2劑莫德納（案16749），4人接種2劑科興（案16752、16753、16754、16758），還有1人接種2劑疫苗還在調查廠牌（案16757）。

另有1名非突破性感染個案（案16756）混打了高端和科興，根據指揮中心資料，是一名本國籍20多歲男性，從柬埔寨入境，檢疫期滿前採檢確診。指揮中心發言人莊人祥表示，該案在曾經在10月於柬埔寨檢驗陽性，當時還未打第二劑疫苗。

▲指揮中心12/4公布境外移入確診個案。（圖／指揮中心提供） ※點圖放大

指揮中心統計，截至目前國內累計4,523,528例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,504,860例排除)，其中16,648例確診，分別為2,004例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。