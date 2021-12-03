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一周溫度變化圖出爐！入夜「14縣市探10°C↓」　周末起雨彈轟4天

記者李宜秦／台北報導

今日清晨各地雲量較少，輻射冷卻效應明顯，基隆、桃園、新北、台北、苗栗都出現8度低溫，白天各地可見陽光，氣溫略微回升，但入夜後氣溫再度降低，全台14縣市可能出現10度以下低溫。周日開始連續4天水氣較多，北、東降雨機率高。

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,口罩,流感,防疫,假日,休憩,散步,出遊,大陸冷氣團。（圖／記者李毓康攝）

▲今晨各地普遍溫度偏低。（圖／記者李毓康攝）

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氣象局技正羅雅尹表示，昨晚到今晨輻射冷卻效應顯著，各地普遍低溫11到14度，北台灣小區域較冷，包括基隆七堵、桃園大溪、新北樹林、台北北投、苗栗公館都出現8到9度低溫。

▲▼氣象局羅雅尹12/3說明天氣預報。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼北台灣出現8-9度低溫。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼氣象局羅雅尹12/3說明天氣預報。（圖／記者陳家豪攝）

今明兩日水氣最少，各地多雲到晴，僅東半部偶爾零星飄雨，白天因可見陽光氣溫略升，高溫約20度上下，入夜後受到輻射冷卻效應影響，氣溫再度降低，14縣市可能出現10度以下低溫，西半部日夜溫差大，須特別留意。

氣象局已發布低溫特報，今晚到明晨基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市有10度以下氣溫發生的機率。

▲▼氣象局羅雅尹12/3說明天氣預報。（圖／記者陳家豪攝）

▲颱風妮亞圖逐漸遠離，對台灣沒有影響。（圖／記者陳家豪攝）

周日開始水氣增加，北部東半部降雨機率提高，到下周三前都容易發生局部短暫陣雨，由於下雨加上東北季風略增強影響，北部、東半部整體氣溫偏涼，高溫約20到22度，中南部則不受影響，白天仍有25到26度，這段期間早晚低溫則約14到17度。等到周四開始，天氣就會逐漸回穩及回溫。

▲▼氣象局羅雅尹12/3說明天氣預報。（圖／記者陳家豪攝）

▲未來一周溫度預測圖。（圖／記者陳家豪攝）

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