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美國高二生到校「冷血射殺」4死7傷　將以成人身分受審

▲▼美國高二生到校「冷血射殺」4死7傷　將以成人身分受審。（圖／路透）

▲槍擊案發生後，家長紛紛趕到停車場接走孩子。（圖／路透）

文／中央社

美國密西根州一名15歲高中生利用父親的半自動手槍在校園發動攻擊，造成4死7傷。警方表示，他做案時「完全冷血」，那天上學的意圖就是為了殺人。他將以成人身分受審。

法新社報導，警方表示，密西根州牛津高中（Oxford High School）高二生克魯布里（Ethan Crumbley）在槍擊事件前一晚，用自己的手機錄製一段影片，聲稱他計劃隔天在學校發動攻擊。

奧克蘭郡（Oakland County）警長布查德（Michael Bouchard）表示，這段影片並未上傳網路，也沒有事先預警。

布查德說：「很明顯，他去學校目的就是要殺人。他近距離開槍，大多直接射擊受害者頭部或胸部。」

4名年齡介於14歲至17歲的學生在槍擊事件中喪生，另有6名學生和1名教師受傷。其中兩人傷勢嚴重，今天仍在地區醫院住院，其他人已經出院。

▲▼美國高二生到校「冷血射殺」4死7傷　將以成人身分受審。（圖／路透）

▲師生們獻花悼念罹難者。（圖／路透）

在密西根州龐蒂克（Pontiac）的法庭傳訊中，克魯布里戴著口罩、身穿厚重的防護背心，坐著不發一語，律師和他的父母透過視訊會議加入。

檢方表示，由於罪行情節「嚴重」且是預謀犯案，克魯布里將以成人身分，被起訴謀殺與恐怖攻擊罪名。

克魯布里過去在學校或警察單位都沒有留下紀錄。

但是布查德表示，克魯布里在11月29日曾因為不明問題被叫到學校行政辦公室，而在昨天的攻擊前，他再度被校方找進辦公室，但有父母陪同。

在這之後他回到課堂上，不久後，他拿著槍離開廁所，開始射擊，用了至少30發子彈，並在同學逃跑時重新裝填彈藥。

布查德說：「在槍擊事件發生前，我們沒有收到有關此人的任何訊息。」

但在傳訊時，警官表示在他手機裡發現錄製影片，說明隔天的計畫，在他背包發現的一本日記當中，也表達類似想法。

檢察官麥唐納（Karen McDonald）說：「這不是一時衝動，在審查所有證據後，我敢確定這不是擦槍走火，絕對是預謀。」「為伸張正義和保護大眾，有必要將此人以成年人身分起訴。」

警方表示，克魯布里的父親於11月26日、「黑色星期五」大特價時購買了這把9毫米半自動手槍。克魯布里隨後在他的Instagram帳號發布槍枝照片，寫道：「今天才剛到手的美人。」

警方表示，克魯布里顯然是把槍放在背包帶去學校。有別於其他學校，牛津高中入口並沒有金屬探測器，以防止武器被帶進校園。

他還攜帶3個15發彈匣，警方攻堅迫使他投降時，子彈還剩下18發。

布查德說：「他從廁所走出來，開始開槍，在走廊間來回穿梭，沒走進教室，後來在走廊就範。」槍擊案發生時，學生和老師把自己關在教室裡，就像在演習時學到的那樣，有些人則爬窗戶逃離。

▼密西根州牛津高中（Oxford High School）。（圖／路透）

▲▼美國高二生到校「冷血射殺」4死7傷　將以成人身分受審。（圖／路透）

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