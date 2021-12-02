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安倍「挺台批陸」　國台辦：停止向「台獨」發出錯誤信號

▲▼ 大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

日本前首相安倍晉三以視頻方式以視訊方式參加國策研究院的會議表示，「台灣有事」即「日本有事」，也等同於「日美同盟有事」，並且支持台灣加入CPTPP，就釣魚島發表言論，我方外交部也表示感謝。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（2日）指出，我們敦促日方一些人深刻反省歷史，立即糾正錯誤，停止向「台獨」勢力發出錯誤信號。

馬曉光說，安倍晉三罔顧事實、顛倒黑白，妄圖挑戰世界反法西斯戰爭的結果，企圖挑戰二戰以後確立的國際秩序，令人震驚。他在台灣問題上鼓吹遏華、慫恿「台獨」的論調反映出他在歷史問題、涉台問題上固守錯誤立場、不思悔改、不斷滑向危險方向，國際社會必須高度警惕。

馬曉光表示，台灣是中國的一部分。一個中國原則、中日四個政治文件精神，以及日本政府在台灣問題上對中方作出的嚴肅承諾是必須遵守的原則。我們敦促日方一些人深刻反省歷史，立即糾正錯誤，停止在台灣問題上進一步採取錯誤行動，停止向「台獨」勢力發出錯誤信號

最後，馬曉光強調，民進黨當局和「台獨」勢力違逆中華民族利益和台灣民眾福祉，勾連外部勢力謀「獨」，是十分危險的。「我們正告民進黨當局，不要誤判形勢，企圖靠外部勢力分裂國家和謀取政治私利的挑釁必遭挫敗。」

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