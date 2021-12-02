70歲翁下身赤裸慘死　鄰居聞腐臭味報案...發現兒伴屍生活5天！

▲兒子早就發現父親死亡，還伴屍生活。（圖／翻攝自微博／看看新聞魔都眼）

記者李振慧／綜合報導

上海市松江區一處民宅一直傳出惡臭，鄰居覺得奇怪報警，進門發現一名70歲老翁下半身赤裸陳屍在床上，由於屋內沒有被入侵痕跡，警調查發現凶嫌竟是45歲兒子，他一共伴屍5天卻說完全沒有聞到腐臭味道，還覺得鄰居為此報警很大驚小怪。

《看看新聞Knews報導》，當地警方9月28日接到報案，民眾表示，已經好幾天沒看到居住在101室的70歲王姓老翁，且屋內一直傳出惡臭，無論大家怎麼敲門都沒有回應，所以決定報警。

警方撥打王男兒子王昕電話一直沒人接聽，後來再打發現電話關機，前去101室發現王男已經死亡多時，遺體開始腐爛，奇怪的是屋內沒有被侵入痕跡，相關物品也沒有失竊，卻唯獨他的手機離奇消失。

警方後來找到王昕訊問，他表示最近都是借住在朋友家，也不知道父親身亡消息，不過警方調查發現，王男遺失的手機就是被他拿走，且9月13日至28日期間，王昕每天都正常從家裡進出，還拿父親手機購買物品。

王昕坦承，9月23日他就發現父親死亡，一時不知道該怎麼處理，後來為了開死亡證明需要找出戶籍本，可是他花了5天都沒找到便放任屍體腐爛，因為有鼻塞問題所以完全沒有聞到，還覺得鄰居報案很大驚小怪。

鄰居控訴，王昕長期與家人感情不好，辭掉工作後不但把家產都揮霍光，還想把父親所住的房子賣掉換錢，如今知道父親死亡居然不報警十分冷血。警方目前依涉嫌遺棄罪將王昕批准逮捕。