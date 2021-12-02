混血男模與正妹拍性愛片…打薄碼PO推特！害她正臉曝光　下場慘了

▲李姓男模拍攝自己與女性友人的性愛影片，並上傳至推特，遭到檢方起訴。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者劉昌松、陳羿妏／台北報導

李姓混血男模2020年間拍下自己與女性友人的性愛影片，將對方臉部打薄碼後，並上傳至推特，然而，女子晃動過程，臉部因離開打馬區，長相隨之曝光。事後，女子經友人提醒影片外流，氣得提告。台北地檢署偵結全案，認定李男涉犯散布猥褻物、違反個資法，今將李男起訴。

據了解，受害的女子與李男相識多年，2020年間北上辦事時，借住在對方家中，2人隨後於屋內發生關係，而李男於過程中，持手機拍攝性愛過程。

事後，李男將女子的臉部打上薄碼後，把性愛畫面上傳至私人推特，不料，打馬技術不佳，女子晃動過程，臉部便會離開馬賽克區域，長相也跟著曝光。直到女子友人發現李男上傳性愛片至推特趕緊提醒，女子報案提告，全案曝光。

起初，李男否認上傳性愛影片，辯稱推特帳號遭到盜用，隨後又改口坦承，影片是自己上傳至推特，但堅稱沒有偷拍、一切是經過對方同意才拍攝，且畫面都有打馬、無違法犯意。

對此，檢察官勘驗李男交出的5段性愛影片，發現李男與女子發生關係當下，依照女子動作、表情，難認女子是於不知情況下遭偷拍，故認定李男不構成妨害秘密罪。惟李男將性愛畫面上傳至推特，已涉犯散布猥褻物、違反個資法，今偵結全案，將李男起訴。