特斯拉重摔30m懸崖！車身爛成廢鐵...駕駛竟「沒事」　馬斯克也驚呆

▲特斯拉墜落30公尺懸崖。(圖/取自twitter/@eliassob)

實習記者黃靜芸/綜合報導

波多黎各發生一起特斯拉車禍事故。一名男子上周四駕駛著特斯拉出門,行車途中愛車竟成「飛天跑車」,讓他摔進30公尺深的懸崖裡,整輛車摔成了廢鐵,但驚人的是,男子竟「沒事」自行走出車外,全身上下只有輕微擦傷,讓許多人感到不可置信,甚至連特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)也嘖嘖稱奇。

據《news 18》報導,事件發生在上(11)月30日,一名男子駕駛特斯拉「Model S P90D」出門,沒想到駕駛到一半,車子竟突然「飛了起來」,使他「連車帶人」摔落30公尺深的懸崖。從現場照片可見,車子幾乎全毀,不但車頂掀開、車身稀爛,整輛車已變成了廢鐵。事發照片被網友納朱爾(Elias Sobrino Najul)上傳至推特,並附文寫著事發經過。

▲現場照片可見,車子已「咪咪冒冒」。(圖/取自twitter/@eliassob)

貼文一出,引發網友熱烈討論,網友們都驚呼連連,除了對特斯拉墜崖後的狀況感到不可思議外,對於這位「命大」的駕駛竟「安然無事」,也感到不可思議,不僅能自行走出車外,身上也只有手臂劃傷及輕微瘀青。原PO還在文中標註馬斯克,「謝謝特斯拉的創新安全功能」。

這篇貼文因太過神奇,在網上瘋傳,甚至引來馬斯克本人按讚。但這起意外就竟是人為還是汽車系統出錯,確切事發原因還待釐清。

