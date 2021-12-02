特斯拉重摔30m懸崖！車身爛成廢鐵...駕駛竟「沒事」　馬斯克也驚呆

▲特斯拉墜落30公尺懸崖。（圖／取自twitter／@eliassob）

實習記者黃靜芸／綜合報導

波多黎各發生一起特斯拉車禍事故。一名男子上周四駕駛著特斯拉出門，行車途中愛車竟成「飛天跑車」，讓他摔進30公尺深的懸崖裡，整輛車摔成了廢鐵，但驚人的是，男子竟「沒事」自行走出車外，全身上下只有輕微擦傷，讓許多人感到不可置信，甚至連特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）也嘖嘖稱奇。

據《news 18》報導，事件發生在上（11）月30日，一名男子駕駛特斯拉「Model S P90D」出門，沒想到駕駛到一半，車子竟突然「飛了起來」，使他「連車帶人」摔落30公尺深的懸崖。從現場照片可見，車子幾乎全毀，不但車頂掀開、車身稀爛，整輛車已變成了廢鐵。事發照片被網友納朱爾（Elias Sobrino Najul）上傳至推特，並附文寫著事發經過。

▲現場照片可見，車子已「咪咪冒冒」。（圖／取自twitter／@eliassob）

貼文一出，引發網友熱烈討論，網友們都驚呼連連，除了對特斯拉墜崖後的狀況感到不可思議外，對於這位「命大」的駕駛竟「安然無事」，也感到不可思議，不僅能自行走出車外，身上也只有手臂劃傷及輕微瘀青。原PO還在文中標註馬斯克，「謝謝特斯拉的創新安全功能」。

這篇貼文因太過神奇，在網上瘋傳，甚至引來馬斯克本人按讚。但這起意外就竟是人為還是汽車系統出錯，確切事發原因還待釐清。