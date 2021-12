馬斯克推上千元特斯拉哨子　大酸買590元蘋果布浪費錢

▲特斯拉推出Cyberwhistle,諷刺蘋果售罄的拋光布。(圖/翻攝自特斯拉官網)

實習記者丁玟華/綜合報導

特斯拉(Tesla)近日推出了一款「Cyberwhistle」的哨子,外型是以Cybertruck設計,售價為50美元(約新台幣1,385元),推出這款商品主要是抨擊蘋果公司售罄的拋光布,特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)更是直接諷刺,建議民眾購買哨子,而不是19美元(新台幣售價590元)的拋光布。

馬斯克今日在推特上表示,特斯拉為粉絲推出了一款新產品Cyberwhistle,並在文中邀請粉絲向特斯拉吹哨。還補充,要大家不要浪費錢買愚蠢的拋光布,而是該把錢花在Cyberwhistle上。

Don’t waste your money on that silly Apple Cloth, buy our whistle instead!