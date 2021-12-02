福建舉辦「大面積停電演練」　陸網友聯想「備戰」

▲福建舉辦「大面積停電事件應急演練」。（圖／翻攝福建日報）



記者蔡紹堅／綜合報導

福建省福州、廈門、漳州、寧德4市11月30日聯合舉辦了「大面積停電事件應急演練」，模擬「超強颱風」及「外部破壞」雙重因素疊加導致大面積停電事件。由於兩岸局勢近期非常緊張，許多大陸網友都將此次演練與「備戰」聯想在一起，瘋狂在相關新聞下方留言，但並未獲得任何官方證實與回應。

根據《福建日報》報導，該次演練由福建省「大面積停電事件應急指揮部」主辦，福建省發改委、國家電網福建省電力有限公司承辦。演練中，福建省啟動了大面積停電事件Ⅱ級應急響應，開展搶險救援、電力恢復等應急處置。

報導提到，演練是在國家應急管理體制發生重大變革、福建省能源管理機構調整後，組織的一次跨地區、跨部門的大型綜合性演練，也是福建省近年來組織的規模最大的一次電力應急演練，包含福建省發改委、福建省應急廳、福建能源監管辦、國網福建電力等部門和單位共200多人次參與了演練。

演練共分為監測預警、啟動響應、處置救援、響應結束4個階段，並包含了海島停電救援、危化企業停電應急處置、反恐與網路攻擊應急處置科目的設置。

報導還提到，此次演練是對福建省各級《大面積停電事件應急預案》的有效性、科學性和可操作性進行的一次全方位、立體化的檢驗。演練磨合了機制，鍛煉了隊伍；檢驗了各地區、各部門、各單位應急物資、裝備、技術的準備情況；強化了各級政府部門之間、政府與企業之間的協調聯動；強化了各單位的電力應急和風險防範意識；普及了電力應急知識和技能；有效提高了各級指揮人員處置重大電力突發事件的能力。