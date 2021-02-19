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中共再強調「備戰打仗」　新版《軍隊政治工作條例》實施

▲▼習近平登「電子干擾機」視察　解放軍「運-9G」內部首次公開。（圖／翻攝央視）

▲習近平登「電子干擾機」視察。（圖／翻攝央視）

記者鄭思楠／綜合報導

面對日益嚴峻的國際形勢，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平曾多次強調備戰打仗引發矚目。陸官媒18日披露，中共批准新修訂的《軍隊政治工作條例》（以下簡稱《條例》）已頒布施行。

據《新華社》報導，《條例》深入貫徹習近平思想和中共十九大精神，貫徹習近平強軍思想，以中共黨章為根本遵循，落實新時代中共的建設總要求和政治建軍方略，堅持中國共產黨對軍隊的絕對領導，全面深入貫徹軍委主席負責制，聚焦聚力備戰打仗。

▲▼解放軍閱兵。（圖／路透社）

▲習近平曾多次強調備戰打仗。（圖／路透社）

報導指出，《條例》的頒布施行，必將加強中共對軍隊政治工作的領導、推動新時代政治建軍方略全面落實，推動軍隊增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，貫徹軍委主席負責制，確保解放軍始終成為中共絕對領導下的軍隊，為實現中共在新時代的強軍目標、把軍隊全面建成世界一流軍隊提供堅強政治保證。

除《條例》外，習近平還簽署命令於2021年1月1日實施新修訂的《軍隊計量條例》。其中明確監督管理要求，構建覆蓋軍隊計量各層次各領域的監督管理模式，提高部隊備戰打仗計量保障能力。

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