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培育台灣當代音樂家　北藝大師生與業界合作「再壹波藝術節」呈現

▲▼捌號會所3大計畫呈現，包括：閱讀音樂2、再壹波藝術節、Taiwan Music Showcase 2021。（圖／捌號會所提供）

▲捌號會所3大計畫呈現，包括：閱讀音樂2、再壹波藝術節、Taiwan Music Showcase 2021。（示意圖／捌號會所提供）

記者林育綾／台北報導

台灣第一個以整合國際網絡資源、建立台灣音樂家支持系統為核心的民間團隊「捌號會所」，今年一口氣推出三大計畫，都在年底將成果落實，其中「再壹波藝術節」與台北藝術大學新音樂工作坊建教合作，由指揮林梅芳老師帶領，讓音樂系學生可以知道怎麼實際做一場音樂會。

自從2020年COVID-19衝擊，封鎖邊境，導致許多藝術節、藝術展、交流等計畫都被迫思考新出路，而捌號會所從最初的替代方案「線上展演」的經驗中，研發出適於線上佈局，同時也能與實體接軌的國際網路機制，透過與國際組織、場館計畫的合作，媒合作曲家、演奏者、樂團，推動作品的研發，繼而以優秀的製作建立緊密的國際網絡。

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一、《閱讀音樂2》

▲▼捌號會所3大計畫呈現，包括：閱讀音樂2、再壹波藝術節、Taiwan Music Showcase 2021。（圖／捌號會所提供）

▲《閱讀音樂2》音樂錄像展覽，由台德兩地合作。（圖／捌號會所提供）

今年一口氣進行三大計畫，都在年底12月起呈現給台灣觀眾。其中《閱讀音樂2》音樂錄像展覽，由台德兩地合作，延續去年的聲音創作計畫，打破觀眾對於樂譜、音樂的認知，邀請台籍與外籍作曲家董昭民、陳以德、皮雅潘美（Pia Palme）、金範基（Bumki Kim）、胡里奧・埃斯特拉達（Julio Estrada），更深入探究錄影鏡頭與錄音系統的配置，在數位時代所承載的藝術表現與功能。

《閱讀音樂2》除了台德合作的作品，還邀請香港獨立藝術製作機構廿一檔（PROJECT21st），受大館當代美術館委約創作《安魂曲》。由阮志雄創作文本、鄺展維作曲，透過大館的歷史，將大館真實的場景轉換為魔化的表演空間。將於12/3-12/12在台中國家歌劇院、12/21-12/26在台北牯嶺街小劇場展出。

二、再壹波藝術節

▲▼捌號會所3大計畫呈現，包括：閱讀音樂2、再壹波藝術節、Taiwan Music Showcase 2021。（圖／捌號會所提供）

▲今年「再壹波藝術節」與台北藝術大學新音樂工作坊建教合作。（圖／捌號會所提供）

而「再壹波藝術節」以成為台灣觀眾聆聽來自世界各地當代音樂、傳統器樂新視野為目標，今年以「捕捉一道光」為主題，將於12月11日、12日於台中國家歌劇院舉行三場音樂會，闡述音樂不停歇演進的本質，分別呈現當代古典、即興演奏與母語歌謠創作的現在進行式，聽見音樂藝術的發展脈絡，也窺見未來音樂的基因。

特別的是，今年「再壹波藝術節」與台北藝術大學新音樂工作坊建教合作，由指揮林梅芳老師帶領，培育青年音樂家的演奏技巧，也提供台灣青年作曲家作品有更多機會被演出。林梅芳透露，國外的當代音樂夯到不行，但在台灣卻幾乎呈現「真空」，這也成為她從美國返台投入教育的原因。她認為，台灣有很優秀的音樂人才，沒道理在現代音樂、當代音樂這領域是一片沙漠。

此計畫除了培育青年音樂家的演奏技巧，也提供台灣青年作曲家打磨作品的機會，捌號會所藝術總監林芳宜也說，很開心這次能與北藝大合作，也讓學生有機會知道，怎樣實際去做一場音樂會，更表示「我們在唸書時，都很希望有這樣的機會」。

三、《Taiwan Music Showcase 2021》

另外，《Taiwan Music Showcase 2021》線上平台在國藝會支持下，結合韓國、斯洛伐克、香港等相關國際夥伴，有別於國內目前的其他音樂平台，是台灣第一個以傳統音樂與嚴肅音樂為主的展示暨推介活動。除了有不同國家團隊演出，還有4場「音箱提案會（Pitching）」以虛擬的音箱作為國際發聲平台，邀請國際策展人們與提案藝術家線上交流。

▲▼捌號會所3大計畫呈現，包括：閱讀音樂2、再壹波藝術節、Taiwan Music Showcase 2021。（圖／捌號會所提供）

▲《Taiwan Music Showcase 2021》線上平台在國藝會支持下，結合韓國、斯洛伐克、香港等相關國際夥伴。

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