超商福袋偷跑「已抽中iPhone13」？萊爾富今正式開賣：無機率差異

▲萊爾富12/1搶先開賣「五虎臨門開運福袋」全台限量25萬個，主打祭出「100台iPhone13系列」。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

萊爾富今（1）日正式開賣全台限量25萬包的「五虎臨門開運福袋」，不過昨日前已經有民眾搶先在部分店家買到，甚至已開出大獎iPhone。萊爾富對此回應，因福袋運送及陳列都需要時間，為了讓全台都能在12/1買到，因此從上週起部分門市已陸續配送，有需求的民眾就能提前買到；不過也強調，早買晚買「沒有機率差異」，而現在獎項還很多，iPhone、汽車都還能抽，每包售價200元，售完為止。

▲萊爾富12/1搶先開賣「五虎臨門開運福袋」全台限量25萬個，其中特獎有100台iPhone13、13mini 128G(各50名)。（圖／業者提供）



萊爾富自即日起至明年3月1日，推出全台限量25萬包的「五虎臨門開運福袋」，也是創下萊爾富史上最多特獎獎項「100台iPhone13系列」的福袋，每包福袋內含1個獨家限定幾米商品、6個隨機商品、抽獎券乙張。商品組合有8種，品項包括熱賣零食、糖果、餅乾、飲品與實用的日用品，最高組合有機會獲得高達287元商品，以及每張抽獎券內享有三重中獎機會。

抽獎券的三重中獎機會，第一重「立即刮大獎」包含特獎至十獎，其中特獎有100台iPhone13、13mini 128G(各50名)，其他獎項還有Dyson吸塵器及吹風機、CHANEL耳環等；第二重「序號抽汽車」則祭出頭獎休旅暢銷冠軍車款TOYOTA Corolla Cross (白)乙台、特獎LV硬殼包乙名；第三重「會員遊戲獎」祭出總點數高達1億Hi點，以100%張張有獎的線上刮獎項，最高有機會獲得Hi-Life會員點數888,888點(價值約4,444元)。

▲萊爾富「五虎臨門開運福袋」全台限量25萬個。（圖／業者提供）

另外自12月29日起，為延續開運福袋買氣，再推出不同玩法的「發財卡」，同樣每包售價200元，全台限量20萬包，售完為止。萊爾富表示，今年邁入第3年的發財卡，除了維持與五虎臨門開運福袋同享超值大獎驚喜，為讓民眾更好玩、買得更有感，還設計內含一組保底的萊爾富50元購物金，消費者不僅可自由選購喜歡的門市商品，更不受消費滿額限制，實用性高；幸運的民眾，最高還有機會刮中翻10倍的500元購物金。

而「發財卡」雖然比起開運福袋體積更瘦身，但獎品的內容反而更多元，有高達600種商品組合，可避免重複性過高的疑慮，加上隨時想吃，不限店點，於指定期限內皆可隨時兌換，還能刮到一般福袋無法放入的冰品、冷藏飲料等高單價商品，滿足現代人訴求的便利、實用與彈性等多元需求。

▲▼萊爾富12/1搶先開賣「五虎臨門開運福袋」全台限量25萬個，12/29還推出全台20萬包的「發財卡」。（圖／業者提供）

而無論是「五虎臨門開運福袋」還是「發財卡」，萊爾富也提供使用紙本振興劵購買的超值優惠，凡於12月31日前，結帳時出示會員資格，均享萊爾富振興擴大加碼翻倍贈等值紙本振興劵面額的滿額購物金。

另外，7-ELEVEN、全家、OK mart也預計推出新春福袋，目前尚在規劃中，按照往年都有名車、電動車、3C用品等大獎機會，讓消費者也十分期待。