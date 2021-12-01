柯文哲12字籲兩岸共促有意義對話　互相包容、促進融和、共享繁榮

記者袁茵／台北報導

2021台北上海雙城論壇於1日在晶華酒店展開，此次輪到上海方主辦，但因疫情影響，採視訊進行。開場先由上海市長龔正致詞，接著由台北市長柯文哲致詞時特別以12字「互相包容、促進融和、共享繁榮」，強調兩岸交流的前提是雙方都願意聆聽對方的聲音，以更開放的態度來溝通，他呼籲大家共同促成兩岸有意義的對話。

柯文哲1日下午出席2021台北上海雙城論壇，他於致詞時提及，自己對兩岸關係的立場一直都沒改變，還是認為交流比斷流好，對話比對抗好，友善比仇恨好，並主張兩岸交流要基於「五個互相」，也就是「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」。

▲2021台北上海雙城論壇，台北市長柯文哲與上海連線。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲強調，自己處理兩岸事務的態度就是「務實」，台北、上海兩市應該透過雙城論壇的平台，務實解決人民所遭遇的實際問題，「我們會善待在台灣的陸配、陸生、陸企，也希望在大陸的台灣人被善待、權益被保障，用和平對等方式解決爭議。」

「兩岸交流的前提是雙方都願意聆聽對方的聲音，以更開放的態度來溝通，互相包容、促進融和、共享繁榮。」柯文哲表示，展望未來，台北與上海將繼續為兩岸人民和平相處、兩岸關係和平發展而努力，也呼籲大家共同促成兩岸有意義的對話，共同穩定兩岸關係的長遠發展。

》》》更多的新聞看這裡：2021台北上海雙城論壇全記錄

其他人也看了這些...

►雙城論壇12屆了 柯文哲堅持續辦維繫兩岸僅存的官方交流

►雙城論壇規模縮減改線上 柯文哲續辦當兩岸對話窗口

►今年聚焦民生、防疫經驗 包承柯：雙城論壇每年帶來實質交流