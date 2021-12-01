快訊／北部地區後指部「鋼瓶氣閥故障四處飛」！5人遭重砸送醫

▲北部地區後備指揮部鋼瓶爆炸，5人受傷送醫。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市中和北部地區後備指揮部1日發生一起意外案件！據悉現場為廠商拆卸海龍滅火設備，但不名原因導致消防用氬氣鋼瓶開關閥故障，造成鋼瓶飛竄砸傷旁人，釀成5人受傷。警消人員獲報到場，緊急將傷者送醫救治，至於詳細事發原因仍有待釐清。

據了解，受傷5人分別為左小腿撕裂傷、左大腿割傷、左小腿骨折，以及兩名身體局部疼痛，被分別送往新店慈濟醫院、雙和醫院救治，而目前現場已緊急封鎖等候調查人員前往釐清詳細案情。