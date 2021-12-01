高嘉瑜恐怖男友「涉犯4大罪狀」！新北檢曝偵辦過程

記者陳雕文／新北報導

「港湖女神」民進黨立委高嘉瑜11月30日爆出，遭男友林秉樞家暴，造成臉部、喉嚨等處都是瘀青，且男方還以私密影片要脅，消息曝光引發外界譁然。高嘉瑜事後進行驗傷，對林男提出傷害、妨害秘密等告訴，檢方連夜取得法院搜索票，今日凌晨拘提藏身旅館的林男到案。對此，新北地檢署稍早出面召開記者會說明全案偵辦過程。

▲林秉樞（左）涉嫌家暴高嘉瑜（右）。（圖／記者游宗樺攝、記者呂佳賢攝）

新北檢表示，有關某週刊報導高嘉瑜遭男友痛毆、控制行動一案，檢察長於知悉後，立即指示分案，於昨日剪報分由婦幼專組鄭淑壬主任檢察官及邱舒婕檢察官組成專案小組偵辦；因高及告訴代理人於11月30日向警方提出傷害等告訴，板橋分局於該日下午將全案報請本署檢察官指揮，而與前開案件一併辦理。

新北檢指出，經本署緊急聯繫高姓被害人於昨日晚間8時30分許至本署製作筆錄，筆錄約晚間9時40分許結束，高對於林姓被告提出傷害、妨害秘密等告訴。經檢察官訊問高姓被害人完畢，認林姓被告涉嫌傷害、妨害秘密、私行拘禁、強制等罪犯罪嫌疑重大，且有搜索之必要，遂於晚間10時20分許向法院聲請搜索，而法院於晚間11時25分許核准搜索票。另因被告居無定所、且有事實有逃亡之虞，有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串證人之虞，檢察官爰依刑事訴訟法第76條第 1、2、3 款規定簽發拘票。

新北檢表示，因新聞版面大幅度報導，為避免證據滅失及被告逃亡，而顯有急迫之情形，搜索票及拘票於晚間11時40分許交由板橋分局，檢察官指示立即執行。板橋分局劉炯炫分局長、偵查隊長陳盈元帶隊，於今（1日）凌晨 1 時 50 分許在板橋馥都飯店將林姓被告拘提到案，並於馥都飯店及林姓被告位於板橋區民族路之住處執行搜索，而扣得手機、IPAD 平板、備份豆腐隨身碟（Qubii）、錄音筆等物品。

最後，新北檢強調，本署將謹慎、盡速蒐證，釐清事實真相，嚴懲暴力並保護婦幼安全。

▼新北地檢署襄閱主任檢察官聶眾說明高嘉瑜遭家暴一案偵辦過程。（圖／記者宋良義攝）