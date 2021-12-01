「玄天上帝」面前交易1518咖啡包！2男剛滿18歲當場栽了

記者黃宥寧／台北報導

北市警士林分局日前接獲情資稱，有綽號「東京」的黃男平時在彰化一帶販賣毒品咖啡包，立即掌握線索埋伏跟監。日前在彰化二水鄉供奉「玄天上帝」桃山廟對面停車場當場將蔡、黃查緝，當場起獲1518包毒咖啡包，重達7公斤。據悉，剛滿18歲的2人，在少年法院開庭時認識，成「肝膽相照」麻吉，全案訊後依違反毒品危害防制條例移送彰化地檢署偵辦。

▲剛滿18歲的黃、蔡男，2人在少年法院開庭時相識，豈料竟在成年後不久一起販毒。（圖／記者黃宥寧攝）

▲蔡與黃2人大膽在宮廟對面交易 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

正所謂舉頭三尺有神明！彰化二水鄉在地人蔡男、黃男，過去因在少年法院開庭時認識，並成為好朋友，不學好沉淪不法。2人自以為桃山廟位在偏僻山區，可以在神不知鬼不覺下進行毒品交易，但沒想到士林警分局專案小組，早已連日蒐證，且確認犯售毒品圖利的違反事證，在現場埋伏，等待時機成熟上前逮捕，也起獲市值約75萬的1518包毒咖啡包，也讓天真的2人當場錯愕不已。

▼警見時機成熟當場將人上銬逮捕。（圖／記者黃宥寧翻攝）

黃男的姑姑接到警方通知，一到警局心碎當場對著姪子大喊「你怎麼會做出這種事來，真是太讓我失望！」全案訊後將2人依違反毒品危害防制條例移送彰化地檢署偵辦，複訊後蔡男遭收押禁見，黃男則以3萬元交保。