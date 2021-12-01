高嘉瑜將受四面八方嘲諷　苗博雅：遠大於罪犯受到的懲罰

▲高嘉瑜慘遭家暴，引起外界震驚。（圖／翻攝自Instagram／高嘉瑜）



記者崔子柔／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友林秉樞家暴，全身多處有瘀青、擦挫傷痕，引起各界震驚不捨，不過仍有人發表落井下石的言論。台北市議員苗博雅則表示，高嘉瑜將受到各方揶揄嘲諷，遠大於罪犯受到的懲罰。

苗博雅昨日在臉書發文指出，這段時間她和高嘉瑜因為工作關係都有聯絡，高嘉瑜一如往常的認真積極，把傷痕遮住照常工作、質詢，新聞報出後甚至還向大眾道歉。

苗博雅分享，對於這樣「把挫敗和悲傷留給自己，把正能量帶給民眾」的心境，她實在深有所感，在從政的這幾年，不論遇到多大的傷害，隔天在大眾面前都得一如往常，繼續用最堅定的態度為理念奮戰。

▲苗博雅心疼高嘉瑜處境。（資料圖／記者林敬旻攝）



苗博雅提到，演員、網紅等公眾人物多半都是這樣，但藝人有宣傳期和非宣傳期，政治人物卻是全年無休，完全沒有自己的空間，「當名人成為犯罪受害者，所有的苦，也都只能藏在自己心裡」，雖然大家常說「不要責怪犯罪被害人」，但這個道理，在受害人是名人、公眾人物、政治人物時，突然就不適用了。

苗博雅表示，公眾人物受害後，多半是突然被媒體披露，然後接到求證電話，接著就得承受來自四面八方的揶揄、嘲諷，所以大多數的名人，寧願選擇沉默也不願追究，「越是有名的公眾人物，遭受到的名譽損失、酸言酸語、落井下石，遠大於罪犯受到的懲罰。」

苗博雅最後說，他們在工作表現上必須接受一切的批評指教，「我們自己選的，要自己承擔」，但私領域被攤在陽光下，還要接受無關的人辱罵、嘲笑，這並非任何一個職業該有的合理工作範圍，「人真的不需要透過對犯罪受害者的嘲弄、諷刺，來突顯自己的幽默、卓越、見識不凡」，「這只是最基本的，對人該有的尊重」。