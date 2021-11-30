南投上空驚見「12光點」擴開　他出門嚇傻：外星人來了？

▲網友看到南投埔里天空出現12個光影。（圖／翻攝自「埔里人」臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「外星人來了？」有網友在南投埔里發現，晚上的天空竟出現12個奇怪的光點的現象，立刻用手機錄影PO網，詢問鄉親到底是什麼。對此，有在地人馬上跳出來解答。

該名網友在臉書社團「埔里人」發文表示，他27日晚間在南投縣埔里鎮愛蘭附近，看到天空有12個光點，好奇天空怎麼會有如此異象，立刻拿手機錄下16秒的畫面PO網詢問，「求解？」

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▲在地人表示，天空中12個光影是中台禪寺投射的。（圖／翻攝中台禪寺官網）



16秒的影片顯示，夜空的雲層中出現12個光點以圓形排列，從一開始使緊靠，到慢慢擴散形成更大的圓形，讓網友看完紛紛留言，「快逃啊！外星人入侵了啊」、「我在大坪頂也有拍到」、「好幸運喔，都沒看過」、「比較像無人機」、「剛出門看到 直覺想到外星人來了」、「昨天看到，那不是中台出來的吧，我一直注意底下有沒有燈光但是沒有，最後那些燈縮在一起就不見了」。

「你剛搬來吧？」有在地人跳出表示，這12個光點是中台禪寺的12道雷射光，「中台好久沒點燈囉」、「中台的燈光，以前每天都會開」、「我從小看到大」、「中台禪寺在為外星人指路啦」、「這是中台的投射燈，聽說點一晚電費就要20幾萬」。

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