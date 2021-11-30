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弄係假A！　LINE免費申請住警器謠言瘋傳

▲台南市消防局澄清指出，LINE免費申請住警器係謠言，目的是讓民眾下載不明檔案，並加以轉發訊息進而騙得更多個資。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局澄清指出，LINE免費申請住警器係謠言，目的是讓民眾下載不明檔案，並加以轉發訊息進而騙得更多個資。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近來LINE訊息盛傳民眾填寫表單後到消防局，就可以免費申請住宅用火災警報器，台南市政府消防局嚴正指出，此訊息為不實謠言，目前台南市住警器補助對象為弱勢族群，如獨居老人、低收入戶、身心障礙者等，請民眾不要再轉發及誤信錯誤的訊息。

▲台南市消防局澄清指出，LINE免費申請住警器係謠言，目的是讓民眾下載不明檔案，並加以轉發訊息進而騙得更多個資。（圖／記者林悅翻攝，下同）

近來國內發生數起重大火警，住警器效用備受重視，民眾討論度與詢問漸增，有心人士利用此話題，於社群媒體中散發不實謠言，以「可免費申請煙霧器」為題，讓民眾下載不明檔案，並加以轉發訊息進而騙得更多個資。

台南市長黃偉哲重視市民居住安全。為使住警器設置更深入各鄰里，自2020年起結合各區公所與各里鄰長，補助配發住警器給各高風險族群如：低收入戶、獨居長者、身心障礙者與平房式住宅等，符合身分的民眾，可逕自向該里里長詢問。台南配發補助住警器來源皆為勸募，若該里長住警器如已配發完畢，請至轄區消防分隊登記，未來獲捐贈將作為優先補助名單。

消防局局長李明峯指出，住警器有三大黃金功效：及早發現、及早反應、及早逃生，進而减少人命傷亡舆降低災害損失。現階段透過各界善心捐贈，協助弱勢民眾安裝，為有效防範火災發生，及減少人民生命財產損失，呼籲民眾「安全不能等」，一般民眾可到各大賣場、通路，自行選購適合的住警器儘速安裝。同時呼籲民眾對於網路上流傳訊息多方查證，守護自身資訊安全，切莫讓網路群組訊息，成為詐騙集團溫床。

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