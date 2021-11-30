女公務員狂扇79歲母巴掌！怒吼「把字給我簽上」　影片瘋傳網罵翻

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸黑龍江一段「公務員狂扇老母親巴掌」的影片在網路瘋傳，因並非首次向79歲的母親施暴，且「每次施暴都是因為錢」，引發輿論撻伐。

從事發影片可見，穿著黑衣的女子推撞母親，並狂扇對方巴掌，吆喝「把字給我簽上！」，期間有人前來勸阻，但她仍繼續施暴。

▲施暴畫面。（圖／翻攝自上觀新聞）

該名老人的友人透露，被打者是佳木斯中藥廠的一名退休職工，今年經已79歲；打人者是她的女兒，在佳木斯規劃局工作，是一名公務員。

他接著指出，該名母親已經把樓房都過戶到其女兒名下，但這女兒還要母親把存款交出來，「不然就要打」，這已經不是她第一次對母親施暴，之前也有聽街坊鄰居說，「每次施暴都是因為錢。」

▲女子把媽媽按在沙發上打 。（圖／翻攝自上觀新聞）

佳木斯市自然資源和規劃局29日回應稱，打人女子為該單位公務員，紀檢監察機關已對其立案審查，警方已對她作出拘留15日並處罰金1000元（人民幣，約新台幣4300元）的決定，打人原因警方正在調查，單位會發布通報給大家一個交代。

女子打媽媽的惡行在網路引發熱議，「親媽都這麼打，太狠了，怎麼能盡心為人民服務啊」、「這公務員素質也太低了吧！一定要嚴懲」、「真的太不孝了，不管怎麼樣也不應該對母親動手」。