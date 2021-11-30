護士要拔針！住院男突拿刀怒砍2人　下秒敲碎玻璃「4F跳下亡」

▲熊男砍傷醫護後從4樓跳下。（圖／極目新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸四川28日發生死亡案件，一名67歲的住院男病人將一名醫護人員和一名住院病人砍傷後，隨即敲碎病房窗口從4樓跳下，當場身亡。知情人士透露，當時護士伸手給男病人拔針，他卻掏出凶器將其的手砍傷。

據《極目新聞》報導，四川省隆昌市公安局29日發佈一起警情通報，11月28日20時許接群眾報警稱，隆昌市人民醫院有人跳樓。經查，該院住院病人熊某明(男，67歲)將一名醫護人員和一名住院病人砍傷後跳樓身亡。

▲樓下聚集了很多消防員和警察。（圖／極目新聞）

現場畫面可見，一名男子開著窗戶站在房屋向下觀望，樓下聚集了很多消防員和警察。目前，兩名傷者正在醫院救治，無生命危險。案件還在進一步偵辦中。

《紅星新聞》指出，據調查，熊姓男子因長期患肺心病、高血壓、糖尿病、冠心病等多種基礎疾病，多次住院治療。本次於11月21日到隆昌市人民醫院住院，在院期間，醫院按照醫療流程對其進行診治。

▲熊男將窗戶敲破。（圖／紅星新聞）

醫院附近一家超市老闆透露，熊男是孤寡老人，也是醫院的病人，砍傷人後便從醫院的病房跳了下去。另一家餐館老闆李先生則表示，得知此事後很震驚，「隆昌市人民醫院在當地比較知名和權威，是縣里為數不多的三級乙等綜合性醫院，醫院的服務態度也不錯。」

報導指出，傷者是行凶者旁邊病床的老人和一位護士。一名工作人員透露，事發當晚，護士去給熊男拔針，她的手剛伸出來，對方就拿出了藏匿好的兇器將護士的手砍傷，隔壁病床的老人上前制止也被砍傷，目前兩個人正在醫院救治。

▼警情通報。（圖／翻攝自微博）