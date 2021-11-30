考試作弊連環爆　北市大傳學生集體作弊還「邊考邊吃泡麵」

▲台北市立大學爆發學生疑似集體作弊案件。（圖／台北市立大學提供）

記者許敏溶／台北報導

大學生作弊事件連環爆，繼日前發生台大學生集體作弊事件後，台北市立大學（北市大）又爆出學生在期中考試時，一名考生拿著熱騰騰「花雕雞麵」進入考場還邊考邊吃泡麵，儘管監考老師已在黑板上寫出「閉書考試」，但該生卻指「沒有說不能開手機」，還錄下自己與前面同學使用手機以及疑似作弊行為，最後還說自己吃泡麵考試還是滿分，沒有滿分就要「直播吃耙耙」。

近期大學考試作弊連環爆，先是台北醫學大學醫學系「環境與社區衛生學」期中考試，傳出學生集體討論答案，校方宣布該次考試作廢，上週也傳出台大某系期中考集體作弊，疑似參與作弊學生匿名開出「100萬以下」封口費希望不要張揚，台大校方目前正在調查中。

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特別的是，今天適逢台北市立大學110年度校慶慶祝大會，包括台北市長柯文哲將與蔡炳坤、黃珊珊兩位副市長出席這場慶祝大會，但卻傳出由北市大社會暨公共事務學系開設的「心理學」，11月16日舉行期中考試時，學生疑似集體作弊事件。

一名參與該堂考試學生，拿著熱騰騰「花雕雞麵」進入考場還邊考邊吃泡麵，儘管監考老師張德聰已經在黑板上寫出「閉書考試」，但該生卻指「沒有說不能開手機」，還錄下自己與前面同學使用手機以及疑似作弊行為，包括有學生偷偷摸摸用手機查資料，掌鏡學生最後還說自己吃泡麵考試還是滿分，沒有滿分就要「直播吃耙耙」，最後還將影片傳至「抖音」，但目前已經下架。

北市大社會暨公共事務學系上午接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，的確有此事，目前得知是單一個案，已經知會負責的老師張德聰及學務處與相關行政單位，已經把影片與相關事證提供給張德聰，將按照學校考試規定辦理，是否重考，以及要扣考或不計分，則尊重修課老師張德聰的決定，校方也提醒老師，在考試期間要提醒注意考場秩序，也多留意考試時監考狀況，讓類似事件不要再發生。