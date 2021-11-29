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河南出現不明飛行物體！疑墜落地面「亮光有如白晝」

記者蔡紹堅／綜合報導

河南省29日凌晨飛過一架不明飛行物體，包含駐馬店、漯河、南陽等多地民眾都在天空中看見一道白光劃過。

根據陸媒報導，不明飛行物體出現的時間大約是凌晨2點6分左右，許多鄰近縣市的民眾都有目擊，從監視畫面中可以發現，天空中突然有一道白光劃過，亮度非常高，一瞬間有如白天。

另外，也有民眾指出，不明飛行物體的前端亮度最高，尾部亮度較低，可以隱約看出是朝著地面墜落，並能夠發現閃了兩次強光，可能是發生了爆炸。

▼不明飛行物體朝著地面墜落，並發出強光。（圖／翻攝海客新聞）

▲▼河南出現不明飛行物體！疑墜落地面「亮光有如白晝」。（圖／翻攝海客新聞）

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