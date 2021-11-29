英國返台訂不了檢疫所！陳時中「一句話」反問　網：好嗆！

▲英國返台民眾不符資格預訂檢疫所，指揮官陳時中反問「為什麼這些人不打疫苗？」（圖／指揮中心提供）



記者林育綾／台北報導

春節將至，許多旅居國外的台人紛紛計畫返台，卻因入境防疫規定一再變動，讓不少民眾感到困擾，今（29）日就有媒體反映，有在英國的台灣人因需要14天隔離，無法預定只能「7+7+7」的集中檢疫所；而指揮官陳時中聽聞後回應「我想問，為什麼這些人不打疫苗呢？」更說，若打疫苗就能7+7，「我們沒辦法因應到每個人的情況」。

年底及春節返台潮增加，防疫旅館至1月上旬幾乎滿房，許多民眾也擔心計畫回台卻訂不到旅館，不過根據中央流行疫情指揮中心提供資料顯示，雖然防疫旅館幾乎客滿，但全台北中南的「集中檢疫所」截至29日中午統計為止，在12月14日至明年2月14日期間，空房數仍有1萬6830間可供預訂。

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不過今記者會上有媒體詢問，有位在英國的台灣民眾反映，因為英國被移出高風險國家名單，他們原本以為可以住集中檢疫所，如今必須自己訂防疫旅館飯店，卻都訂不到，因為11/6才知道這件事，根本來不及訂；如今要預訂檢疫所，檢疫所又只能住「7+7+7」方案的民眾，但他們有些可能是需要10+4或14天隔離，指揮中心在這方面有沒有協助？

而陳時中聽了後第一時間表示，「英國的注射疫苗比例應該蠻高，想問為什麼這些人不打疫苗？」更說，若打了疫苗，就可以7+7，就能預訂集中檢疫所。網友看了這段發言也說「好嗆！」

陳時中後續也說，若是因為家裡情況不方便，他也期望大家要配合一下，「我們沒辦法因應到每個人的情況，在家裡也可以一人一室」。而他也說，台灣現在疫苗覆蓋率也超過5成，現在集中檢疫所仍要保持一些量能給變異株，因應擴大各國的情況。