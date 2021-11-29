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華航機師染疫！指揮中心證實為今日境外移入　Ct值28.5

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日證實華航機師染疫，醫療應變組副組長羅一鈞說明，個案今日自美國入境的境外移入個案（案16707)，曾經於11/28出現症狀，同時是居家檢疫5+9期滿時，當天採檢確診，Ct值28.5。由於發病前14天曾兩度執飛洛杉磯，研判為境外移入。

▲政府自購52.4萬劑AZ疫苗今天下午3時25分抵台，從華航班機上緩緩停靠D2停機坪準備卸貨。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中華航空一名機師今傳確診。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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根據媒體報導，中華航空一名機師近日從洛杉磯航線執勤返台，入境後隨即入住諾富特防疫旅館，未料於昨日經PCR檢驗時確診，但該名機師因檢驗程序目前沒有進入社區。

指揮中心證實此事，為今日新增8例COVID-19境外移入確定病例其中之一。羅一鈞說明，該案為案16707，30多歲男性，11/23日入境，11/28出現喉嚨癢症狀，也剛好是居家檢疫5+9期滿採檢後確診，Ct值28.5，他曾經完成2劑AZ疫苗接種，屬於突破性感染。

羅一鈞指出，初步調查其發病前14天旅遊史，執飛洛杉磯分別在11/17~11/18、11/21~23，研判應該是美國境外移入，後續會進行基因定序、追蹤抗體、Ct值變化。匡列同飛行3人列職場接觸與２名接送司機居家隔離，同飛行同事採檢確認陰性，另外的採檢還在進行中。

針對機組員檢疫有無規劃加嚴，陳時中說，「不會」因機組員就是個案，沒辦法保證機組員絕對不染疫，但已現在的零星個案，沒有考慮加嚴。

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