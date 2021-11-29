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PTT鄉民譏「台灣母豬就是賤」！前空姐郭芷嫣怒告　1原因不起訴

▲▼因LINE群組中不當留言遭到開除的前長榮空姐郭芷嫣。（圖／記者湯興漢攝）

▲LINE群組中不當留言遭到開除的前長榮空姐郭芷嫣。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

記者劉昌松、林昱萱／台北報導

長榮前空姐郭芷嫣因「放話機師餐內加料」、「電爆罷工落跑者」等事遭公司免職，而該新聞被轉發到PTT後，就有鄉民留言說「台灣母豬就是賤」，讓郭氣得提告。不過，台北地檢署調查後，認為該網友是在對新聞進行評論，並非針對郭女，因此給予不起訴處分。

2019年1月長榮前空服員郭芷嫣在洛杉磯返台班機上值勤，遇到一名體重約200公斤的外籍男子，對方聲稱不能獨立上廁所，要求空服員協助脫褲、擦屁，「他坐在馬桶上，雙腿打開，生殖器就攤在我眼前，我拿毯子蓋著，告訴他我沒辦法也不方便進去幫他拉內褲。」引起許多媒體關注，郭更成時常出現在螢光幕前的爭議空服員。

郭芷嫣之後被爆出在LINE群組放話要在機師餐內加料，還揚言要「電爆」罷工落跑者，遭公司記予兩支大過免職，而郭芷嫣的相關新聞被轉到PTT八卦版後，引發不少鄉民前往留言、批判。

前陣子郭女發現PTT上仍有不少對其辱罵的言論，因此氣得提告5名網友，而由於一名留言「台灣母豬就是賤」的吳姓網友是在北檢轄區內，因此北檢展開調查，但經檢方調查後認為，吳男是在對該新聞進行評論，而並非針對郭女一人，因此給予不起訴處分，至於其餘4人則轉移管轄到其他地檢署偵辦。

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