闖空門偷現金+金飾得手88萬　竊盜3人組偷遍南台灣

▲台南市警麻豆分局偵破3人竊盜集團，緝獲陳嫌3人，經查至少犯下5起住宅竊盜案，共得手新台幣約88萬元，全案擴大偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市官田、六甲等區於11月上旬起，接連發生多起住宅竊案，麻豆分局經連日追查，專案小組鎖定3名竊嫌，從23日至28日，先後持拘票及搜索票於雲林將38歲、33歲陳姓犯嫌及40歲林姓嫌拘捕到案，經查至少犯下5起住宅竊盜案，共得手新台幣約88萬元，全案依竊盜罪嫌送辦。





麻豆分局11月18日接獲報案，於台南官田區一處民宅內發生竊案，麻豆分局員警獲報後立即趕至現場，經調查後發現犯嫌以徒步方式進入社區，並趁被害人家中無人時以闖空門手法進入竊取現金及黃金飾品，得手約值新台幣39萬元；數日後又接獲民眾報案稱在11月16日，於六甲區民宅發生住宅竊盜，經分析研判應係同組犯嫌以相同手法犯案。

專案小組擴大追查後發現，3名犯嫌作案分工合作，由林嫌租用車輛，再由2名陳嫌駕駛租用而來的汽車前往預備犯案地點，一人於車內把風，另一人則下車以徒步方式進入民宅竊取現金及黃金飾品，得手後隨即共同駕車前往外縣市銀樓變賣，不到1個月的時間，就分別在官田區、六甲區皆連犯下至少5起住宅竊盜件，得手約新台幣88萬元，3名犯嫌遭到警方逮捕時，皆已將贓款花用完畢，警詢後全案依刑法竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦，後續2名陳姓犯嫌遭羈押禁見，林姓犯嫌則遭限制住居。

因3名犯嫌近期在雲林、嘉義、台南、高雄及屏東地區皆有其活動蹤跡，警方懷疑犯嫌仍涉及其他地區住宅竊盜案件，將持續擴大清查，並且呼籲雲嘉南及高屏地區民眾，如有遭遇類此手法案件，請儘速向警察機關報案。





麻豆分局分局長許敏能表示，警方在偵辦攸關民眾財產安全之跨域性犯罪案件時，會統整最大量能警力持續查察溯源，力求儘速破案，避免歹徒繼續犯案，形成治安隱憂。警方請銀樓、當鋪業者若發現可疑人士前往典當金銀飾品，而無法清楚交代來源，千萬不可貿然收受典當，以免觸法；業者或民眾如遇有可疑人、車進出，請立即撥打110報案電話報警，以防範相關竊盜案件。