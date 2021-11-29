關渡國中每天閃光5小時　百戶居民「在家戴墨鏡」險瞎眼

▲今年1月關渡國中斥資1200萬蓋風雨球場，卻遭附近居民抗議，太陽直射屋頂後，居民住家產生嚴重光害。（圖CTWANT提供）

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今年1月，北市北投關渡國中花了1200萬元蓋了一座風雨球場，原本鄰近住戶都樂見其成，豈料，風雨球場的屋頂因為舖設白色PVDF塑料膜材（具耐磨、耐候、抗紫外線、耐腐蝕性、輕量化且不須保養等特點）而成了超大型的鏡面，且因斜角45度，會將陽光反射到對面「北歐客廳」及「雙子星」大樓，高達上百戶居民苦不堪言，尤其家住北歐客廳3樓的郭小姐最為無奈，因為她家的高度與風雨球場的屋頂「齊平」，無論豔陽高照還是陰天，幾乎都得把窗簾全部拉上才不致被反光閃瞎眼睛。

本刊調查，屋齡10年的北歐客廳，每坪約40至50萬元，Ａ區共37戶，由於該社區方位為坐北朝南，太陽東升西落，也就是說太陽高掛時，風雨球場的屋頂宛如反光板，陽光直射住家，郭小姐說，陽光刺眼到僅拉一面窗簾還擋不住，在家還得戴墨鏡過生活。

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▲郭小姐說，他家正對面就是風雨球場的屋頂，隨著太陽東升時間不同，強光會射進住家。（圖／CTWANT提供）

郭小姐說，除了他們社區有超過10戶反彈，另一頭屋齡37年的「雙子星」大樓方位是坐東朝西，每坪約30至35萬元，共132戶居民也是怨聲連連。今年1月底，風雨球場上的白色薄膜搭建好後，住戶每天受到長時間的強光直射，任誰都受不了，且反射的白光位置也會隨著樓層不同出現差異，例如3樓的反光位置差不多在眼睛的視線；4樓則在頭頂；5樓在天花板與牆壁之間；6、7樓在天花板。

今年2月校方承諾改善，鋪上黑色網格膜，反射率雖下降不少，但住戶仍舊會受影響，直到4月，屋頂全改為綠色薄膜，反光則變成「綠光罩頂」。郭小姐怒批「從頭到尾就是角度問題，為何不能拆卸薄膜？現在的補救都是亡羊補牢，應該從源頭解決問題。」

「家中兩老都已80幾歲，天天在家吃飯，但為了光害的事，我們一家3口承受的壓力有多大，尤其從上午10點一路到下午3點，長達5小時的直射，我已經罹患點狀角膜炎，家裡又開不了窗簾，全家都快得憂鬱症了」郭小姐說。

郭小姐指出，因家中有好幾面落地窗，客廳、餐桌延伸到神桌再到主臥室，所以拉起窗簾時，白天昏暗到不行，還不能被陽光透進來，俗話說「陽光、空氣、水」是構成生命的三要素，缺一不可，如今連陽台還得放兩塊黑帆布，阻擋陽光直射，犧牲掉的誰來彌補？」

郭小姐強調，「陰天的時候你注視著白色的布，但一回頭眼睛就會變瞎，我們隔壁住戶的小朋友跟媽媽說，妳看白色帆布好漂亮，結果一回頭卻大喊『媽媽我看不見了』，他媽媽從此之後也把窗簾拉上，」郭小姐說，柯市長口口聲聲說的良好政策，卻一再被當地居民反彈，這一年居民曾打給1999、向議員陳情、反映給校方，都無法獲得改善，她嘆氣說「到底誰能救救我們？」

▲郭小姐飽受光害1年多，除了罹患點狀角膜炎，在家也要拉窗簾、戴墨鏡。（圖／CTWANT提供）

對此，關渡國中校長陳建廷表示，當初設計都有請教過專家、學者，目前材料建築設計均符合相關的法規，環保局也來場勘過兩次，認定符合環保法規並無光害，如果真有光害影響住戶，校方也會依法行政。

校長澄清，屋頂斜面並未到達45度，而住戶反彈光害，唯一提出的解決方案就是要拆除，沒第二句話，讓學校很為難，近期校方會去買大的行道樹設置在周邊，看能不能獲得改善，預計施作發包工程需2個月時間。

教育局副局長陳素慧則表示，今年1月附近民眾就有反應薄膜會造成反光，教育局了解後，也立刻要求學校改善，校方說廠商表示這材質反光率低於25％，符合規定，但為了解決民怨，2月份曾加裝黑色遮光網，居民似乎不滿意，4月又改成綠色遮光網加天溝欲改善反光及排水，但民眾仍舊反彈。

教育局於5月份協同台灣建築中心、北市建築師公會及台灣營建研究院等學者、專家到場會勘，他們決議在北側、東側種植7個8至10米的喬木，就能解決反光困擾，但預計明年3、4月才能種好。

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