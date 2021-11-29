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Omicron傳染力「比Delta高1.3倍」　醫嘆病毒升級了：該鎖國就要鎖

▲▼ 新冠病毒。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲新冠變種病毒Omicron出現，南非病例暴漲。（圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

新冠變種病毒Omicron出現後，南非病例暴漲，引起全球恐慌。對此，醫師沈政男推估，Omicron的傳播力可能是delta的1.3倍，台灣除了打疫苗以外，也要視情況調整策略，「該鎖國就要繼續鎖國。」

沈政男表示，Omicron有十多處位在病毒棘狀蛋白結合處的變異，可能導致免疫逃脫，讓現有疫苗失效，也可能使已被其他病毒珠感染過的人再次感染，在南非豪登省的R值達1.93，在全南非則是1.47，因此推估傳播力可能是delta的1.3倍。

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沈政男說，世界各國保持警戒，碰上Omicron就色變，台灣依然老神在在，因為邊境、社區防疫的準則不同，「社區有案例出現再做變動！」沈政男說明，南非先前也碰上Beta變種，當時帶來威脅，最終還是成不了氣候，「因此Omicron能不能幹掉delta，取而代之，有待觀察。」

▲▼ 新冠病毒。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲沈政男認為，將保護力做到最好，永遠是最佳策略。（圖／免費圖庫Unsplash）

沈政男認為，目前最大的關鍵，在於Omicron造成突破性感染的風險有多高，若是高風險，台灣就要注意「7+7」的隔離策略，只是現在看起來也不會回頭，除非有案例漏進社區，「漏進社區以後，通常最快兩、三周後，因為有醫生警覺性夠高才會發現，而這時已經傳了幾輪了。」

沈政男提到，若擔心變種病毒漏進社區，應該先鋒所國門，而非要求施打疫苗，「既然防疫手段沒有要變動，為什麼疫苗施打準則要調整？難道要用國民血肉之軀來構築防疫長城嗎？」沈政男舉歐美國家對南非等國採取封鎖的策略為例，可以見得開放邊境並非未來方向，若疫情仍舊熾烈，該鎖國就要鎖國。

沈政男提及，目前有人問「疫情何時降級」，但目前應是「該問何時升級」，就算Omicron後續沒有造成威脅，還是會有其他變種病毒，因此將保護力做到最好，永遠是最佳策略，「疫苗要打就打保護力最強組合！病毒都已進化了，你怎麼可以留在幾個月前的思維裡，以為『有打就好』？」

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