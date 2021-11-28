嘉義市檢修公共兒童遊戲場　打造「童玩」特色主題遊具

▲「遊嘉力、遊嘉義，嘉義市舊有公園遊戲場第一期改善案」地方說明會邀請市民好友共同參與公園內遊戲場更新汰變。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府建設處於於嘉南社區活動中心，舉辦「遊嘉力、遊嘉義，嘉義市舊有公園遊戲場第一期改善」地方說明會，邀請相關里長里民共同參與討論，作為本次舊有公園遊戲場規劃基礎。建設處表示，舊有公園遊戲場改善一案，主要於108年度時進行兒童安全檢測後，均不符合現有「公共兒童遊戲場設備規範」，且本案所挑選公園大都使用年限已高，趁機汰舊換新，給予孩童及家長「安心中帶著冒險」、「安穩中帶著挑戰」、「安全中帶著征服」遊戲空間。

市政府建設處長田長沛表示，嘉義市為全台灣綠地公園密度最高的區域，公園公共空間服務民眾年齡層廣泛，可謂與當地居民之日常生活息息相關，其中遊戲場又是孩童生活重心的一部分，讓孩童在遊戲中成長，是市府努力的課題與方向，但因需改善範圍眾多，所需經費龐大，需分期分區的推動。

本案首先挑選北社尾公園、友忠公園、興嘉公園、仁愛兒童遊戲場、頂庄公園、長榮公園、文昌公園、南田公園、崇文公園及宣信公園等10處，並以現地遊戲場範圍改善遊具，並與地方特色作連結；例如：頂庄里有全台獨有的獨角仙培育場所，社區也以此為傲，規劃團隊便在頂庄公園內部設計以獨角仙為主角的溜滑梯，搭配方型地墊拼接的樹木圖樣與幼蟲搖搖木、獨角仙知識轉盤遊戲板等，讓孩童能夠在遊戲中學習及成長，達到寓教於樂的目標。

除此之外，又提出以「遊戲行為」與「嘉義市特點」結合的遊戲場性質作為本案的遊戲場設計方向。例如興嘉公園以動態「轉」的行為作為主題結合嘉義市「童玩」特色發展出以「轉」為主的「ㄤ仔標」主題遊具、「陀螺」轉架等，並結合沙坑、親子鞦韆、無障礙轉盤等方式朝無障礙遊戲場空間邁進。

市府為推動孩童遊戲權益不留餘力，積極改善公園遊憩環境以提升嘉義市居民生活品質，並讓年輕爸媽在嘉義市能有更多的場所帶孩童玩耍，讓逛公園跟遊嘉義畫上等號，未來將持續積極改善其他公園內遊戲場，預計112年年初完成20座以上公園舊有公園內遊戲場改善；以提升公園休閒效益及遊憩品質，讓公園內遊戲場得以符合規範，並盡可能讓公園內遊戲設施與地方文化連結，成為另一個「回嘉」的理由及特點，也讓使用者在嘉義市內逛公園遊戲場彷若在參與遊行盛會，讓「遊嘉力」成為「遊嘉義」的另一個代名詞，邀請在地居民與外來遊客共同進入這場「遊嘉力」嘉年華(Chiarnival)。