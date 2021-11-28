超兇Omicron有32變異點！專家提2大憂慮：疫苗效力恐降4倍以上

▲南非新變種病毒Omicron。（圖／路透）

記者趙于婷／台北報導

南非出現新冠病毒新變種B.1.1.529，世衛組織已經將其命名為Omicron，兇猛程度超越Delta，初步證據顯示，Omicron比其它變異株更容易出現「重複感染特性」。對此，專家表示，根據基因定序來看，Omicron的32個變異點更厲害，可能讓疫苗抗體效價大降和影響檢驗準確度，家用快篩「偽陰性」機率也可能增加。

世界衛生組織（WHO）26日召集會議，顧問小組建議把B.1.1.529列為高關注變異株（Variants of Concern, VOC），同時也將該種變異株命名為「Omicron」。依據外媒最新統計，該毒株擴散全球至少4地，包括南非77例、波札那4例、香港2例、以色列1例。

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中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，初步證據顯示，比其它變異株更容易出現「重複感染特性」，目前在南非全省快速流行，WHO專家正針對其傳染性 ，感染嚴重度、相關治療防疫措施研究中，可能還要幾週時間才能確認這支變異株對疫苗效力、傳播性、重複感染影響多大。

針對Omicron的威脅，林口長庚兒童感染科主任黃玉成指出，目前發現Omicron的32個變異點，以前在Alpha、Delta都有發現過，所以Omicron是Alpha、Delta混和集大成，之前就說過Delta會讓疫苗抗體效價降低3~4倍，所以Omicron對疫苗的保護影響恐更大。

不過黃玉成也特別提到，根據WHO資料顯示，之前南非變種Beta會讓疫苗抗體效價掉6~7成，還好這次Omicron是Alpha、Delta變異點，並沒有發現Beta，不過因為Delta會讓疫苗抗體效價降低3~4倍，所以推測Omicron至少也會讓疫苗抗體效價掉3~4倍，還會不會掉更多，還有待之後的研究。

而在檢驗方面，黃玉成也指出，Omicron的32個位點變異主要發生在病毒S棘蛋白上，這可能也會影響PCR判讀，如果只判讀S棘蛋白，恐會有偽陰性的風險，不過在檢驗上也可反過來利用，如果檢驗結果發現只有S棘蛋白是陰性，另外區段的結果都是陽性，那也可以更快確定是感染Omicron。