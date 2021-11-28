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宏都拉斯爆選舉危機！執政黨遭控賄選　親中候選人落敗恐引暴動

▲▼宏都拉斯親中候選人卡斯楚（Xiomara Castro）。（圖／路透）

▲宏都拉斯的親中候選人卡斯楚極有可能當選總統。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

宏都拉斯總統大選將在28日登場，立場親中的左翼政黨「自由重建」候選人卡斯楚（Xiomara Castro）目前民調最高，是最有希望當選的候選人之一。然而，隨著選舉愈發靠近，各方都發出警告，聲稱國內可能出現選舉舞弊等不公平行為，並擔心如果卡斯楚敗選，宏都拉斯可能會掀起一波不小的動亂。

據路透社報導，宏都拉斯緊張的政治氛圍再次掀起人們對2017年那場極具爭議性的選舉的記憶。當時，執政黨國民黨（National Party）在點票初期一直明顯落後於反對派候選人，然而最高選舉法庭卻在幾天後公布，國民黨的候選人耶南德茲（Juan Orlando Hernández Alvarado）險勝。

反對黨隨後認定選舉結果涉嫌詐欺，但朝野雙方都宣稱自己勝出了選舉。全國各地對選舉舞弊的質疑不斷，多處地區甚至爆發動亂，造成逾24人喪生。

▲▼宏都拉斯親中候選人卡斯楚（Xiomara Castro）。（圖／路透）

▲宏都拉斯目前的選舉氛圍十分緊張。（圖／路透）

宏都拉斯國立大學的研究人員指出，今年的選舉引發了更多政治暴力，迄今已有30多人死亡。曾在2017年參與總統選舉的納斯魯拉（Salvador Nasralla），目前是與卡斯楚搭檔競選的副總統候選人。他最近表示，國民黨計劃重演2017年的行為，對選民進行壓制。

朝野兩黨的政治人物都承認，國民黨過去經常玩弄手段，利用其執政優勢，動用政府資金賄選或對選民施壓，以此達到操控選舉的目的，不過宏都拉斯即將卸任的總統耶南德茲卻極力否認選舉有不法行為。

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