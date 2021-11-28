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台鐵EMU3000 12／1開賣票！搭商務車廂爽「吃哈根達斯配星巴克」

▲▼台鐵EMU3000。（圖／台鐵）

▲台鐵EMU3000下月底將上線營運。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局新購入的自強號EMU3000型城際列車將於12月29日正式上線，台鐵局表示，12月1日起開放一般車廂座位訂票，12月15日起開放商務車廂（又名騰雲座艙）訂票，全車不發售無座票及不開放使用電子票證、定期票搭乘之措施。商務車廂除有專人服務外，還可吃到哈根達斯、星巴克等點心。

配合自強號EMU3000型城際列車投入營運，台鐵局自12月29日起調整6班次列車以EMU3000型編組開行，包含408、426、438、411、421、441次，該列車共有12節車廂538席座位，其中第6節車廂為騰雲座艙，共30席座位，其中台北到花蓮商務車廂票價為796元、台北到台東為1145元。

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▲台鐵EMU3000商務車廂票價。（圖／台鐵）

▲台鐵EMU3000商務車廂票價。（圖／台鐵）

台鐵局指出，EMU3000自12月1日逐日開放一般車廂座位訂票，騰雲座艙座位訂於12月15日零時，開放110年12月29日至111年1月12日車票預訂，後續依現行訂票規定逐日開放訂票。

為維護乘車品質，EMU3000採取全車不發售無座票及不開放使用電子票證、定期票搭乘之措施。另408次仍為台東縣民實名優先訂票列車，開放訂票前3日須符合身分資格始能訂票，騰雲座艙則不提供實名優先訂票。

▲▼台鐵EMU3000。（圖／台鐵）

▲台鐵EMU3000商務車廂有專人服務。（圖／台鐵）

在商務車廂部分，台鐵局表示，EMU3000新自強號每車將派有2名服務員，為騰雲座艙旅客服務。在餐飲也提供多種點心飲品，旅客透過臺鐵APP或官網預定車票時(需於前1日17時前)，就可以預選餐點及飲品。當日購買騰雲座艙車票之旅客，則提供列車上實際備用之餐飲品為主。

餐點部分為5品項擇1，包含騰雲座艙限定台鐵便當(僅供應騰雲座艙，不於其他列車及車站販售)、哈根達斯冰淇淋、微熱山丘(鳳梨酥+蘋果酥)、福義軒香辣蘇打餅、或檸檬薄片餅。

飲品部分4品項擇1，包括星巴克派克市場黑咖啡、特濃咖啡拿鐵、騰雲座艙限定AQUAGEN氣泡水、或EMU 3000型設計款瓶裝水。旅客於騰雲座艙坐定後，即有「專人直送」餐點的貼心服務。

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