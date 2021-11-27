好物邸嘉社企市集　百萬獎勵金助10女力社會企業圓夢

▲▼好物邸嘉社企市集 展現嘉有社企女力崛起新活力。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

「世界上最快樂的事，莫過於為理想而奮鬥」好物邸嘉社企市集，在社企主題曲的歌舞聲中揭開序幕，集合10家女力社會企業及在地創業商家的熱鬧市集，展現嘉義市多元的創業創意、好吃好玩的商品，嘉義市長黃敏惠親自到場為女力社會企業家、在地業者讚聲打氣。

「嘉義女力，發揮影響力。我們為理想而奮鬥，就是最快樂的事」黃敏惠市長引用本次獲獎社企團隊蓁蓁姐姐自己寫的歌詞，表達滿滿的感動。黃敏惠表示，女力+社企強強聯手，定能擁有一片天。今天舉辦的市集就是10家得獎團隊的成果展現，感謝業師一路以來的帶領、社團的支持，更謝謝這10家女力社會企業，堅持理想、永不放棄的完成創業夢想。不僅給予大家最大的鼓舞，更為嘉義市品牌帶來全新能量。

黃敏惠說，在與民眾互動的過程中，市府社會處發現很多女性朋友、弱勢族群有滿滿創意與技能，但苦無資金資源協助。因此市府以社會創新及社會企業創業競賽，提供總獎勵金100萬，共選出10個團隊，每個獲獎團隊10萬元的獎勵，提供創業第一桶金。並且由業師輔導，從商品開發、銷售到維運管理，讓團隊累積足夠的能量，而這10個團隊也在日前全部完成營業登記，成為真正的企業，更努力地向前衝。黃敏惠市長說，這只是個開始，未來希望有更多敢做夢、想要追夢的團隊加入，大家一起為理想而奮鬥。

獲得10萬元圓夢計畫獎勵金的10家優秀團隊包括合立照顧服務企業社、森林走走吧企業社、月半企業社、哈兔比企業社、晶淨企業社、蓁蓁姐姐工作坊、小資女行動快閃紓壓、愛饍湯商行、「蕃」轉未來「麥」出得意人生、與阿娘喂anyway!十家女力企業主今天以滿滿的自信，向民眾推廣產品，更感謝市府建構兼具經濟發展與公義社會的友善創業平臺。

市府今年以「嘉有社企‧城市新活力」作為號召，鼓勵女性及弱勢族群運用創新創意突破困境，投入社會企業，不僅成就自我、還要成為新崛起的經濟實力。繼去年一系列社會企業課程後，今年市府協助社會創業夢想具體實現，推出「社會創新及社會企業創業競賽」，圓夢計畫總獎勵金100萬元，提供每個得獎團隊10萬元之圓夢計畫獎勵金，透過完整的遴選及輔導機制，發掘具執行力與發展性之團隊，導入業師輔導，從培力、深化、輔導、競賽獎金補助、到創業。10家獲獎優秀團隊在市府輔導之下全數完成創業登記，期望透過圓夢計畫，協助團隊建構女性創業在地資源網絡，進入市場成為崛起的新經濟力。