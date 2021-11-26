全國大葉種紅茶產製技術競賽 　嘉義縣囊括冠、亞季軍

▲2021全國大葉種紅茶產製技術競賽成績揭曉 ，嘉義縣囊括冠、亞及季軍殊榮。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為提升紅茶產製知識技能，幫助茶產業與觀光，提升經濟效益，「2021全國大葉種紅茶產製技術競賽」在主辦單位南投縣政府、行政院農業委員會茶業改良場及農糧署指導下，由魚池鄉農會於11月17-18日，假南投縣魚池鄉水社村茶業改良場魚池分場執行競技。

參賽者來至全國各地推薦好手，計35名：臺北市1名、新北市3名、桃園市2名、新竹縣2名、苗栗縣2名、台中市1名、雲林縣1名、嘉義縣6名、高雄市1名、宜蘭2名、花蓮縣2名、臺東縣2名、南投縣10名。

「2021全國大葉種紅茶產製技術競賽」評分標準如下：1.採摘評分：指定區域內自行採摘1個小時至少800公克茶菁，未達800公克者降壹等次。2.製茶評分：評審項目百分比，外觀20%，水色20%，香氣25%，滋味25%，葉底10%，總計100%。

選手17日親自下茶園採取茶菁，隨後利用場地萎凋、揉捻、解塊、發酵、乾燥；18日經茶業改良場、業界專家評鑑後成績隨即出爐；參加選手產製競技結果出爐，嘉義縣茶農榮獲佳績，6個獎項中，本縣囊括4項，包含冠軍獎葉盈良，亞軍獎梁明輝及季軍獎李易融、王勝為，勘表殊榮。

隨著國內飲茶風氣的盛行，更加深了國人對茶農製茶技術提升的興趣與了解，此次競賽藉由茶業改良場及業界專家擔任評審，對競賽結果優缺點予以講評，現場指導並接受提問解惑，使選手在技術層面上更為精進。