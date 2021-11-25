花560元畫毛孩等1個月！成品「柴犬變羊駝」她氣炸　網看照片笑翻

▲原PO花560元請工作室畫毛孩，隔一個月收到成品時感到非常不滿意。（圖／翻攝爆怨公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「哈囉好意思跟人收費嗎？」一名女網友表示，她1個月前花560元請手繪工作室幫忙畫愛犬，滿心期待地拿到成品時直接傻眼，認為對方廣告不實，連描圖都可以描成比例不對。沒想到，網友看到繪圖成品都笑翻，直呼「不要騙我，這隻是羊駝對不對」，但也有人力挺工作室。

該名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她日前花費560元委請工作室畫家中飼養的柴犬，沒想到24日收到成品時，發現狗的形狀嚴重變形，讓她忍不住私訊反應，卻得到是照片的效果不好所致，讓原PO氣得回「你在說笑話嗎？」「你這個作品看起來就很敷衍，基本的比例、形狀都不對」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

工作室則表示，因為原PO提供的照片中，狗的身軀有被棉被遮檔，才會導致軀體變形，「我們是透光紙張描繪的，輪廓不會錯」，「以妳照片的提供，我們已盡量繪製」，「妳的照片有遮擋加模糊，我無法畫得和其他照片一樣，如果您不滿意很抱歉，我們也沒有詐騙」。

▲▼原PO不滿成品跟粉專上的作品有差距。（圖／翻攝爆怨公社）



網友看完成品紛紛留言，「笑死，草泥馬是不是」、「怎麼那麼像雞雞」、「不要騙我，這隻是羊駝對不對」、「當初對方有說遮擋照不行嗎？如果沒說那也不能怪妳拿有遮擋的照片啊」、「我幫妳畫啦，收妳50就好」、「粉專的畫都還不錯，但這張真的有夠敷衍」、「對不起我真的要笑瘋了」。

有網友認為工作室已盡力，「其實他畫的滿像的啊，一張560，真的算可以了」、「我用你提供的照片，重疊來看，畫師真的用『描』出來的，幾乎99％符合，或許樓主換張照片再給工作室一個機會？」「這個價格…我覺得不錯了，曾經花3000買到App後製的」、「挑錯照片結案，99%像，賣家獲勝」、「看了照片，他畫的真的沒錯耶」，但也有人說「超像老二欸，就算疊上去畫的好歹收尾要精緻一點吧，誰管他疊不疊準不準啊，重點就是收到很醜啊，跟粉專作品根本不一樣，還強詞奪理欸」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘