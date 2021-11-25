健行科大「跨域共創耀未來」展　秀出各科系多元、正能量成果

▲健行科技大學25日以「跨域共創耀未來」為主題，舉辦近十年來最大規模全校聯合成果展，社會責任中心主任柯幼寧（右3）與原民學生展現活力。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

不受疫情影響，健行科技大學25日以「跨域共創耀未來」為主題，各學系在校長李大偉引導下，由教學卓越中心、大學社會責任中心共同展出亮眼計畫執行成果，會場上近百件創意作品展現師生多元學習成果，現場還有豐富市集展示，猶如置身巴西嘉年華般熱鬧。

▲健行科技大學舉辦近十年來最大規模全校聯合成果展，創藝中心學生利用移印、雷雕等技術，在各式商品中展現專業程度百分百創作力。（圖／記者沈繼昌翻攝）

健行科大校長李大偉在開幕儀式上指出，今年受到新冠肺炎疫情影響，全球各行各業都受波及，健行科大不論是線上課程或是實體課程，各系所老教師無不兢兢業業投入各項準備運作，讓學生無論是線上或是實體教學上都能感受到豐富、多元與活潑學習課程。

李大偉表示，健行科大今年是第二年舉辦「高等教育深耕計畫聯合成果展」，結合教學卓越中心、大學社會責任中心、電商人才培育中心、創藝中心、原住民族學生資源中心、產業學院等單位共同聯展，全校師生以辦喜事心情舉行聯展，讓更多人看見學校的努力。

教學卓越中心主任廖炯州提及，健行科大近幾年獲得教育部獎勵，今年更有10名教師獲得教育部補助教學實踐研究計畫核定通過。校方在師資培育、學生國內外競賽上屢創佳績，透過聯展活動彰顯全校一年來的教學成果。

▲健行科技大學以「跨域共創耀未來」為主題，原民學生展現豐沛創作活力。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大學社會責任中心（USR）主任柯幼寧說明，校方持續深耕在地執行6項USR計畫，藉由師生投入在地場域，無論在能源永續、文化典藏、地方創生、產業鏈結、多元文化等領域做出貢獻。感謝與我們共同努力的在地合作夥伴們，健行科大未來會繼續大步邁進，展現正面影響力。

活動中，原住民族學生資源中心學生以熱情原鄉舞蹈揭開序幕，透過USR計畫所輔導之小農團體、新住民代表也加入，電商中心與行銷與流通管理系學生直播團隊優質表現，讓活動熱鬧非凡，如同置身巴西嘉年華般熱鬧。

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