快訊／增10例境外移入「5例突破性感染」　這兩廠牌最多人打

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增10例境外移入確定病例，其中5例突破性感染，其中2人打科興、2人打AZ、1人打BNT；另有2名印尼入境者也完整接種過科興疫苗、但分別於4月、8月於母國確診，因此不列為突破性感染。醫療應變組副組長羅一鈞補充，今日個案有7位屬外國籍，分別為2名境外生、2名移工、1名漁工、2名船員。

指揮中心說明，今日新增10例境外移入個案，為6例男性、4例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自印尼(4例，案16656至案16658、案16660)、菲律賓(案16659)、越南( 2例，案16661、案16663)、土耳其(案16662)、韓國(2例，案16664、案16665)入境，入境日介於今(2021)年11月10日至11月23日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

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指揮中心統計，截至目前國內累計4,379,297例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,361,713例排除)，其中16,554例確診，分別為1,910例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。