街頭暴力案頻傳！網嘲「全民瘋棒球」　陳家欽下令：各局長嚴辦

▲警政署長陳家欽。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張君豪、莊智勝／台中報導

台中市近日治安亮紅燈，街頭暴力事件頻傳，先是爆發全國矚目的瑪莎拉蒂3惡少痛毆男大生案，隨後又傳出南屯區服飾店遭砸、大甲區一家補習班前一輛賓士車也遭球棒狠砸；不只台中，雲林、新北近日也接連傳出球棒混戰，遭民眾嘲諷「現在是全民瘋棒球？」為此，警政署長陳家欽昨在各縣市警察局長專屬LINE群組發布指示，要求防範注意並嚴辦。

台中市7日傳出瑪莎3惡少案，主嫌張敦量僅因車禍擦撞，竟與同夥陳勁豪、李韋霖將18歲的宋姓男大生拖下車痛毆，導致其腦部重創，緊急送進加護病房治療，3嫌誇張惡行引起全台撻伐；此後台中街頭暴力案頻頻傳出，接連再爆出南屯區服飾店遭潑漆砸毀、大甲「球棒少年團」出沒狠砸賓士車等案，台中市區治安亮起紅燈。

不只台中，雲林虎尾14日傳出10多人在街頭混戰，一名男子下巴還當場被擊碎；新北市14日也有惡煞持球棒砸車，遭警逮後竟稱「認錯了」。短短數日間，全台街頭暴力案件頻傳，令警方繃緊神經。

警政署長陳家欽昨在各縣市警察局長專屬LINE群組中發布指示，「連日來發生街頭衝突鬥毆甚至槍擊案件已引起民眾憂心和媒體關注、請各局務必多注意防範並嚴辦。絕對不能只法辦滋事者而已、需持續追查幕後犯罪唆使者及釐衝突原因、澈府根絶源頭、除惡務盡、才能一勞永逸！」