主播遭跟蹤騷擾7個月　鄰座同事涉案遭判刑…徵信業者也挨告

▲政論節目《94要客訴》主持人楊琇晶遭無聲電話、跟拍照片騷擾恐嚇7個月。（圖／翻攝「94要客訴」臉書粉專）

記者劉昌松／台北報導

有「甜心主播」之稱的楊琇晶，前年長達7個月時間收到無聲電話、電子信件騷擾，擔心是因主持政論節目得罪人，嚇得報警並請桂姓徵信業者幫忙調查，結果桂男竟拿出和恐怖信件內容一樣跟拍照，讓楊覺得桂男是共犯而提告，最後檢警查出全案是楊女的王姓鄰座同事主導，法院將王判刑4月，桂男獲不起訴後反控楊誣告，同樣不起訴。

電視節目《94要客訴》主持人楊琇晶是從2019年3月22日開始，陸續接到4封來源不明的電子郵件，內容不但有證嚴法師的靜思語，有的信件附檔夾上2張她剛搬的新家大門，以及她步行去買咖啡的照片，另外有6通無聲電話，楊女擔心遭不法集團盯上，趕緊到刑事局提告，並希望警方能保密進行。

就在警方偵辦期間，楊琇晶看到桂姓男子以徵信業者的身分上節目發言，私下請託桂男也協助調查到底是誰在跟蹤騷擾，沒想到，桂男竟然也拿出和信件內所附上相同的跟拍照，讓楊琇晶驚覺，桂男可能也是同夥，憤而加告桂男涉嫌恐嚇。

▲楊琇晶請徵信業者幫忙調查跟騷集團幕後黑手，驚覺徵信業者手中也有相同的跟拍照片。（示意圖／Pakutaso）

結果檢警調查，全案是楊琇晶辦公室隔壁座的王姓下屬，疑因對楊琇晶所下指示不滿卻敢怒不敢言，因此找李姓鄰居幫忙嚇唬楊琇晶，楊向法院證稱：「王就坐在我公司右手邊30公分的位置。我是事後閱卷，才發現警方已經去詢問王好幾次…如果王是無辜的，他應該來告訴我說警方有詢問他，但他都沒有說」，台北地院日前已依恐嚇罪，判王、李各徒刑4月、得易科罰金，現正上訴高院審理中。

至於桂男被告恐嚇部分，因查無證據顯示參與犯行，先前已獲處分不起訴，桂男反控楊女涉嫌誣告，檢察官認為，楊女因為發現桂男提供的照片，和恐嚇她的相同，基於合理懷疑而指控桂男是恐嚇共犯，不構成誣告罪，24日處分不起訴楊琇晶。